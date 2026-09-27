China realiza ejercicios navales y aéreos cerca de un atolón disputado con Filipinas

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Pekín, 27 sep (EFE).- Unidades navales y aéreas del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China llevaron a cabo este domingo un ejercicio de entrenamiento conjunto en los alrededores del atolón de Scarborough, un territorio disputado con Filipinas en el mar de China Meridional y uno de los principales focos de tensión entre ambos países.

Un comunicado del comando indicó que el ejercicio en el citado atolón, conocido como Huangyan Dao en China, constituye una "operación necesaria en respuesta a las acciones de ciertos países que han socavado la paz y la estabilidad regionales".

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Asimismo, el texto indicó que el objetivo de la operación es reforzar la capacidad de combate para salvaguardar la soberanía territorial de China y sus derechos e intereses marítimos.

China reclama la soberanía sobre la práctica totalidad del mar de China Meridional, frente a las reivindicaciones de Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán.

Manila y Pekín ya han protagonizado recientes roces en la zona a raíz de un buque chino que, entre agosto y septiembre, llevó a cabo una "investigación geológica integral y multidisciplinar" en los alrededores del atolón, y de una "patrulla de alerta de combate" realizada a comienzos de mes por el Ejército chino en aguas y espacio aéreo cercanos al territorio.

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También han chocado recientemente en otros puntos del mar de China Meridional, con acusaciones mutuas de provocar una colisión en la zona o la recriminación de China a Filipinas de enviar un buque de reabastecimiento al arrecife Second Thomas, donde Manila mantiene una embarcación encallada desde 1999.

La disputa territorial entre China y Filipinas se ha intensificado desde la llegada al poder de Ferdinand Marcos Jr. en 2022, quien ha estrechado su alianza militar con EE. UU. y ha adoptado una postura más firme en la defensa de su territorio.

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Esta situación ha contribuido a la escalada de tensiones en el mar de China Meridional, donde ambos países mantienen reclamaciones territoriales sobre una zona estratégica que alberga el 12 % de los caladeros mundiales y posibles yacimientos de hidrocarburos, además de ser una ruta clave para alrededor del 30 % del comercio mundial. EFE