Tesoro EEUU confirma gestiones internacionales para aislar a Teherán y celebra el veto a las aerolíneas iraníes

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha confirmado este sábado el envío de altos funcionarios a diversos países para endurecer el aislamiento económico sobre Irán, al tiempo que ha celebrado las nuevas sanciones dirigidas contra la banca y las aerolíneas de Teherán.

En el marco de la 'guerra económica' que la Casa Blanca plantea contra el país iraní, los nuevos movimientos dirigidos por el Tesoro "están dando resultados", según ha afirmado el secretario Bessent.

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"Bajo mi dirección, se enviaron equipos a todo el mundo para dialogar con países y exigir acciones contra el régimen iraní. Estos esfuerzos están dando resultados", ha asegurado Bessent en una publicación en sus redes sociales.

Asimismo, el mandatario estadounidense ha revelado que, tras el lanzamiento de la nueva campaña económica contra Irán denominada como 'Operación Marginado Económico' y anunciada el pasado 20 de agosto, el Tesoro ha impuesto medidas financieras selectivas contra bancos y proveedores de servicios de aviación.

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En colaboración con estos esfuerzos, la cartera ha anunciado que Turquía y Omán han firmado el cese de la aerolínea iraní Mahan Air a sus países. Asimismo, Emiratos Árabes Unidos ha suspendido todos los vuelos de aerolíneas con sede en Teherán y, junto a Turquía, han dejado de realizar transacciones con el país islamista.

"Incluso los líderes de Irán han reconocido el costo económico de la guerra, ya que el valor del rial (moneda oficial iraní) ha caído a mínimos históricos. Agradezco a los gobiernos del Reino Unido, Turquía, Omán y los Emiratos Árabes Unidos. Continuaremos trabajando juntos, ya que queda mucho por hacer para impedir que Teherán lleve a cabo su agenda terrorista", ha concluido.

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El pasado lunes, Bessent aseguró que "todas" las aerolíneas iraníes dejarían de funcionar a partir del pasado 23 de septiembre, debido a las sanciones impuestas por la Administración Trump.