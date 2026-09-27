Bangkok suspende el transporte ante las severas inundaciones provocadas por las intensas precipitaciones

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Las intensas precipitaciones registradas durante las últimas 48 horas en Tailandia han provocado severas inundaciones en el este del país y en la capital, Bangkok, la cual había sido previamente declarada como zona de desastre, obligando a la empresa estatal de ferrocarriles (SRT) y autobuses a suspender de forma preventiva sus servicios de transporte, mientras el Gobierno ha autorizado el teletrabajo total durante los próximos dos días.

La empresa ferroviaria nacional ha informado este sábado del cierre de varios tramos en la línea oriental debido a la acumulación de agua sobre las vías, afectando al itinerario de al menos ocho servicios de cercanías, regionales y de excursión.

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De forma paralela, la empresa estatal de autobuses ha anunciado la cancelación temporal de cinco rutas interurbanas hacia la región este --incluyendo trayectos hacia destinos como Rayong, Pattaya, Chanthaburi o Trat-- y ha instado a los viajeros a anticipar demoras en las principales terminales capitalinas.

En la zona metropolitana de Bangkok, donde se han acumulado casi 300 milímetros de agua por metro cúbico tras dos jornadas de lluvias torrenciales, el Gobierno ha pedido a los organismos estatales implementar el teletrabajo al 100% para los próximos dos días.

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El gobernador de la capital, Chadchart Sittipunt, ha confirmado que los distritos orientales de Min Buri y Klong Sam Wa registran las mayores afectaciones, y ha indicado que se ha desplegado un millón de sacos de arena, activado refugios en colegios y puesto a máxima capacidad los bombeos hacia el río Chao Phraya para desahogar la red de canales.

Previamente, Sittipunt había declarado zona de desastre los 50 distritos en los que está dividido administrativamente la ciudad de Bangkok, debido a las fuertes lluvias recientes que han provocado importantes inundaciones.

La medida permite a la administración responder más rápidamente a la emergencia, que afecta en mayor medida a las regiones del este de la ciudad, informa el diario 'Bangkok Post'.

El Departamento Meteorológico de Tailandia ha informado de un sistema de bajas presiones en la llanura central, Bangkok y las provincias circundantes. Está previsto que siga lloviendo hasta el domingo.