Wadephul insta a Rusia a sentarse a negociar tras reunirse con Lavrov

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Naciones Unidas/Berlín, 26 sep (EFE).- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, instó este sábado a Rusia a sentarse a la mesa de negociaciones para poner fin a la guerra de Ucrania y a la comunidad internacional a convencer a Moscú de que ese es el camino, tras reunirse horas antes con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.

"Seguiremos instando a Rusia a que se siente por fin a la mesa de negociaciones. Hago un llamamiento a todos los Estados miembros a unirse a nosotros para convencer a Rusia de que el futuro se construye en la mesa de negociaciones, no sobre cadáveres en ciudades y pueblos", dijo el jefe de la diplomacia alemana en su intervención en la 81.ª sesión de la Asamblea General de la ONU.

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Agregó que "el día que por fin comiencen las negociaciones será un buen día para Naciones Unidas".

Recordó que la agresión rusa contra Ucrania ha sido condenada sistemáticamente por una abrumadora mayoría en la Asamblea General de la ONU.

Subrayó que la guerra de Rusia atenta contra las vidas de millones de personas inocentes, contra la existencia del Estado y la cultura ucranianos, y contra el orden de paz europeo, además de poner en peligro los suministros de cereales, vitales para millones de personas, especialmente en África, Asia y Oriente Medio.

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El conflicto "muestra desprecio por la Carta y por el orden común en el que nos basamos", añadió.

Wadephul afirmó que Alemania defiende la paz y la seguridad, al tiempo que recordó que "los recursos, para cada Estado miembro, son limitados", por lo que se mostró convencido de la necesidad de "unir fuerzas para poner fin a los conflictos".

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El discurso de Wadephul ante la Asamblea General de la ONU siguió a su conversación de 20 minutos durante la mañana en Nueva York con el jefe de la diplomacia rusa, en la que el ministro alemán le exigió que Moscú ponga fin a la escalada contra Alemania, Europa y la OTAN.

"Fue una conversación intensa. Por supuesto, no llegamos a un acuerdo sobre puntos fundamentales", dijo Wadephul en declaraciones a la cadena pública alemana ZDF, al apuntar a los desacuerdos en los esfuerzos por poner fin a la guerra de agresión rusa contra Ucrania.

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Afirmó haber invitado a Lavrov a "desescalar, especialmente en lo que respecta a la situación en Ucrania", pero dijo no haber visto muestras de receptividad por parte del ministro ruso.

Además, Wadephul quiso dejarle claro a Lavrov que Alemania "no tolera cosas como el ataque con drones en Leipzig, que se trata de una escalada inaceptable", afirmó al referirse al atentado fallido en el aeropuerto de esa ciudad oriental alemana con un aparato aéreo no tripulado cargado con explosivos.

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Según Wadephul, advirtió a su par ruso en contra de que Rusia siga por ese camino. "Podemos defendernos, podemos responder, y eso es lo que haremos", aseguró.

En cuanto a la posibilidad de que se celebren nuevas conversaciones, Wadephul señaló que depende fundamentalmente de Rusia.

"Si Rusia está dispuesta a dialogar de forma constructiva y, sobre todo, si está dispuesta a poner fin a su guerra contra Ucrania, seguramente será posible dialogar", dijo.

El de hoy fue el primer encuentro bilateral entre ministros de Exteriores de ambos países desde el inicio de la guerra de agresión rusa contra Ucrania en febrero de 2022. EFE