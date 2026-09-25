Pakistán reivindica en la ONU su rol mediador entre EE.UU. e Irán y pide reforzar la diplomacia

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Naciones Unidas, 25 sep (EFE).- El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, reivindicó este viernes ante la ONU el rol mediador de su país en la guerra entre Estados Unidos e Irán y pidió que "la voz de la diplomacia" resuene con "aún más fuerza y firmeza".

"Pakistán optó por actuar rápidamente mediante esfuerzos concertados. Pakistán logró reunir exitosamente a Washington y Teherán bajo un mismo techo en Islamabad", declaró Sharif durante su intervención en el marco de la Asamblea General de la ONU.

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El paquistaní celebró que sus esfuerzos consiguieron "muchos pasos históricos para poner fin al grave conflicto", entre ellos, el Memorando de Entendimiento (MoU) firmado entre EE.UU. e Irán con el que se consiguió frenar el conflicto por un tiempo.

"Recientemente hemos presenciado un peligroso repunte de las hostilidades. Sin embargo, en medio del rugido de los misiles, los drones y las armas, la voz de la diplomacia debe resonar con aún más fuerza y firmeza", aseveró.

Desde la tribuna de la Asamblea General, Sharif expresó su agradecimiento al mariscal de campo Sayyid Asim Munir, jefe de las Fuerzas de Defensa y jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, por sus "incansables esfuerzos" para, según dijo, " crear un espacio para la diplomacia en circunstancias excepcionalmente difíciles y complejas".

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Las declaraciones del primer ministro se producen horas después de que Teherán trasladara a Washington un plan de siete días para cesar las hostilidades, reabrir el estrecho de Ormuz e iniciar posteriormente conversaciones integrales sobre el programa nuclear de su país.

Abás Araqchí, ministro de Asuntos Exteriores iraní, afirmó a periodistas durante su visita a la ONU que la estrategia refleja puntos del memorando acordado en junio, según informó The New York Times.

Está previsto que el canciller comparezca ante los medios en unas horas. Mientras, medios locales apuntan que ambos países están manteniendo conversaciones "positivas y constructivas", según un funcionario estadounidense.

Por otro lado, Sharif condenó la ofensiva de los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, contra Arabia Saudí, y reivindicó su solidaridad con el pueblo saudí.