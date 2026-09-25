La UE presiona al Reino Unido para subir los aranceles a los coches chinos, según el FT

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Londres, 25 sep (EFE).- La Unión Europea está presionando al Reino Unido para que suba los aranceles a los vehículos chinos si pretende llegar a un acuerdo para quedar de algún modo dentro de las protecciones del 'Made in Europe', según asegura hoy el Financial Times citando a varias fuentes comunitarias.

Sería mucho más sencillo para Londres sumarse a la unión aduanera, pero el primer ministro británico, Andy Burnham, ha prometido ser fiel a las "líneas rojas" de su Partido Laborista, que descartan tanto la unión aduanera como el mercado único, y ello pese a que Burnham es considerado personalmente como europeísta.

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La UE teme que el pujante sector automotor chino, que ya representa un 16 % del mercado británico este año, utilice el Reino Unido como una falsa puerta de entrada a la UE, especialmente para sus vehículos eléctricos, un temor que ya ha sido expresado por el jefe de Nissan-Europa, Massimiliano Messina.

El Reino Unido no se sumó a los altos aranceles del 45 % impuestos por la UE a los vehículos eléctricos chinos en 2024, como sí hizo, por ejemplo, elevando al 50 % los aranceles al acero, medida que fue implícitamente dirigida contra China, gran potencia siderúrgica. El FT recuerda que fue un alineamiento "reticente" con las políticas europeas.

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Ahora el Reino Unido pretende sumar el sector químico, el automotor y el energético a las protecciones del 'Made in Europe', que le garantizarían acceso a importantes subsidios comunitarios. Todo ello sin dar el paso de entrar en la unión aduanera, lo que está complicando las cosas.

El rotativo recuerda que estos intentos británicos de acercarse a Europa suponen un dilema para el gobierno de Burnham, que en paralelo está tratando de atraer inversiones del sector automotor chino a suelo británico, lo que se refleja en un ambicioso proyecto de Chery para producir sus vehículos en la planta de Nissan en Sunderland (noreste de Inglaterra). EFE

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