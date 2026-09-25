Junts anima al Gobierno a "rectificar" su política de vivienda y el PNV le emplaza a buscar consensos

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Junts aprovechará la próxima sesión plenaria en el Congreso para invitar al Gobierno a "rectificar" su política de vivienda, mientras que el PNV optará por emplazar al Ejecutivo a buscar consensos en esta materia para resolver la crisis que adolece el país.

Tras el desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años discapacitada que llevaba siete décadas viviendo en el madrileño barrio de Retiro, la tensión ciudadana por la vivienda se ha incrementado y ha obligado al Gobierno a buscar nuevas medidas para este asunto.

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Una de ellas es un decreto ley para prohibir los desahucios en casos particulares, una ley que se está negociando para aprobarla en Consejo de Ministros este martes, según fuentes del Gobierno. En el marco de las negociaciones de ese decreto, Junts ha trasladado al Ejecutivo sus exigencias en la materia, como ayudas fiscales a los caseros, y el Gobierno ha afirmado que las está estudiando.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha defendido todas sus propuestas en esta materia pues asegura que son políticas "que pueden funcionar", pero no ha dado más pistas sobre si su partido ha decidido levantar el veto a la acción legislativa del Gobierno y llegar a un acuerdo para apoyar ese decreto ley.

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En ese escenario, la portavoz de Vivienda en el Congreso de Junts aprovechará la sesión plenaria del próximo miércoles, 30 de septiembre, para dirigir una pregunta oral a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para interesarse por su percepción de las políticas de vivienda.

Según consta en el borrador de preguntas y mociones del próximo Pleno, recogido por Europa Press, Marta Madrenas preguntará: "¿Cree que rectificar las políticas de vivienda, condicionadas por sus socios, permitiría revertir la situación y recuperar la confianza ciudadana perdida?".

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EL PNV TAMBIÉN PREGUNTA A LA MINISTRA

En la misma sesión plenaria, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, también dirigirá a Isabel Rodríguez una pregunta y para conocer, en concreto, cómo piensa "superar el Gobierno los obstáculos para llegar a acuerdos en materia de vivienda".

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La pregunta del PNV se enmarca en la difícil aritmética parlamentaria que tiene el Gobierno en la Cámara Baja y sobre todo en el ámbito de la vivienda, pues medidas como la prohibición de desahucios, la prórroga de los contratos del alquiler o la reforma de la Ley del Suelo se han tumbado por la mayoría absoluta de escaños que conforman PP, Vox y Junts.

Y es que, además de haber rechazado esas iniciativas, el hemiciclo ha respaldado en varias ocasiones propuestas del PP, como su ley de vivienda para agilizar la 'okupación' y facilitar los trámites urbanísticos y hasta una petición para derogar la Ley de Vivienda del 2023.

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