Fujitsu reúne en Madrid su mayor evento tecnológico en Europa para impulsar la "transformación dinámica" de las empresas

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Fujitsu ha abordado durante el Fujitsu Technology Open House celebrado en Madrid la estrategia tecnológica global de la compañía nipona, subrayando sus avances en investigación y desarrollo (I+D) y su visión de negocio a diez años, así como el papel de España como 'hub' clave para la empresa.

La presidenta de Fujitsu España, Ángeles Delgado, ha dado las claves de la jornada tecnológica durante un evento celebrado este jueves con la prensa especializada en las nuevas oficinas de la empresa en Madrid, donde, bajo el lema 'Transformación dinámica', ha destacado su propuesta empresarial basada en ciclos continuos de hipótesis, prueba y aprendizaje en los que las personas y la IA reconfiguran la organización de forma permanente.

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"La capacidad de adaptarnos, de observar el entorno, de aprender, de reaccionar, de incorporar los aprendizajes a la organización de una manera dinámica es lo que creemos que se va a convertir en una ventaja competitiva", ha señalado Delgado sobre el lema del evento Fujitsu Technology Open House, durante el que también se han presentado una serie de demostraciones sobre soluciones basadas en Inteligencia Artificial (IA) y 'hardware' avanzado.

"Una de las claves para llevar 53 años en España es, no solo nuestra capacidad de crear relaciones de largo plazo y de confianza con nuestros clientes, sino también nuestra capacidad de haber sabido transformarnos y adaptarnos para, a lo largo de distintos ciclos económicos, cambios sociales y disrupciones tecnológicas, estar siempre entregando valor", ha explica Delgado, reafirmando la posición de la empresa en España.

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De hecho, la directiva española ha matizado que, bajo esta perspectiva, Fujitsu cuenta con más de 2.600 profesionales y siete centros de excelencia que dan servicio tanto al mercado español como a organizaciones de toda Europa. También ha remarcado la entrada de en los mercados de 'retail' y defensa como apuesta de la compañía, y un dato que resalta el espacio positivo en el que se mueve la empresa en España: un 100 por cien de clientes satisfechos según Whitelane.

EL CAMBIO CONSTANTE EN EMPRESAS DE IA

En la jornada también han estado presentes el CTO de Fujitsu Global, Hiroshi Nishikawa, y el CTO de Fujitsu España, Carlos Cordero, que han dado los datos clave del informe Fujitsu Technology and Service Vision 2026, poniendo sobre la mesa cómo en los tiempos actuales planificar con precisión importa mucho menos que aprender rápido y saber adaptarse.

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Este informe ha resultado en una hoja de ruta pensada para guiar a las organizaciones en un entorno global definido por la incertidumbre geopolítica y la rápida evolución de la inteligencia artificial (IA), así como para posicionar a Fujitsu como una empresa de IA nativa.

Así lo ha remarcado Nishikawa, quien ha detallado que la propia Fujitsu ya presentó esta nueva perspectiva de la tecnolóigca en el mes de mayo, con la implantación de la IA de extremo a extremo, desde la alta dirección hasta el resto de la plantilla, sirviendo como ejemplo para otras organizaciones.

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"Anteriormente, la parte negativa de la organización empresarial japonesa tendía a seguir las reglas o fijar un plan, y una vez fijado, intentábamos seguirlo estrictamente. Pero ahora no podemos seguir un plan fijo, porque el cambio es la norma, lo es todo", ha sentenciado Nishikawa ante la necesidad por parte de las organizaciones de abandonar los modelos de gestión rígidos.

En el informe presentado por Nishikawa y Cordero, que se apoya en una encuesta encargada a la compañía Dynata en febrero de 2026 y realizada a 1.000 directivos de nivel CxO de Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico, Fujitsu sostiene que "el cambio constante ya es lo normal".

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"Realmente necesitamos ajustar nuestra estrategia día a día. Ese ajuste es posible haciendo que la IA establezca planes o hipótesis, los compruebe y ajuste nuestros procesos de negocio. Ese es el concepto de Transformación dinámica", ha afirmado Nishikawa sobre el nuevo paradigma en el que la colaboración entre humanos e IA permite a las empresas aprender y adaptarse continuamente mediante ciclos constantes de experimentación.

Así, la adopción de la tecnología de IA en las empresas forma parte del eje transformador, con unas cifras que aporta Nishikawa que dibujan mejor el panorama actual de cambio: más del 40 por ciento de las empresas ya usa IA en el trabajo de oficina y en torno al 30 por ciento usa IA y robótica en entornos físicos, como almacenes, logística o fábricas, en lo denominado por Fujitsu como IA física.

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Aquí Cordero ha reconocido que España va por detrás de la media global en IA física. "La industria en España no está tan avanzada a nivel de robótica como lo está Japón o Alemania. Tenemos industria robotizada, pero están muy lejos del estado de otros países. Y la IA física está directamente relacionada con la robótica, por lo tanto tiene sentido que si estamos atrasados en la robotización de nuestra industria, vayamos a estar también ralentizados en la implementación de la IA física", ha explicado.

LAS DEMOS DEL EVENTO DE I+D

Durante la jornada, Fujitsu ha tenido 'in situ' demostraciones que abarcan desde el 'hardware' avanzado hasta la inteligencia artificial aplicada, algunas de las cuales ya son soluciones comerciales a disposición de los clientes empresariales, como pasa con el agente de voz Aurora.

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A lo largo de los distintos espacios del Fujitsu Technology Open House, la empresa ha mostrado Amalgamation, que automatiza el diseño de modelos de visión artificial, y arquitecturas inteligentes, como Multi-agent Framework (MAF), centrado en la generación de agentes de IA especializados en distintas áreas para tareas de negocio, o AI Computing Broker, diseñado para la gestión eficiente de GPU en las infraestructuras de los LLM mediante el procesamiento en paralelo.

Además, MONAKA, el procesador de Arm de alto rendimiento y bajo consumo presentado este martes por Fujitsu, ha sido otro de los protagonistas de las demostraciones que impulsa la IA física y la industria 4.0.

Por último, Fujitsu hizo una demostración en vivo de las capacidades del agente de voz Aurora (usando la tecnología de ElevenLabs) para dar soporte informático a empresas en una interacción por voz en la que el agente de IA destaca por su eficiencia al ser proactivo, por el seguimiento de la incidencia, por su capacidad para hablar distintos idiomas y por el conocimiento propio de la empresa.

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