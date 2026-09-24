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Quince años después: Broxel se reinventa como columna vertebral de las finanzas digitales en México

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 24 de septiembre de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- México celebra estos días un aniversario poco habitual en el ecosistema financiero: quince años de operación continua de Broxel, una de las pocas empresas de infraestructura financiera digital del país que ha logrado atravesar dos crisis económicas, una pandemia y varios ciclos de cumplimiento regulatorio sin perder tracción. La cifra que mejor resume ese recorrido es simple pero contundente: 30 millones de usuarios en su ecosistema de pagos electrónicos.

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Un cambio de identidad, no solo de tamaño

Lo interesante del aniversario no es únicamente la cantidad de usuarios acumulados, sino el tipo de compañía en la que Broxel se ha convertido dentro del panorama de la transformación digital financiera en México. Nació como una solución de procesamiento de pagos y dispersión de nómina; hoy se define a sí misma como un hub de infraestructura financiera, es decir, una capa tecnológica sobre la que otras empresas y gobiernos construyen sus propios productos financieros mediante modelos de banca como servicio (BaaS), sin tener que levantar desde cero los sistemas de procesamiento, cumplimiento normativo y seguridad que exige operar dinero en México.

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Ese cambio de rol tiene una lógica de negocio clara: mientras que competir por el usuario final es una batalla costosa y de márgenes ajustados, convertirse en el proveedor de soluciones de pago para empresas detrás de terceros abre una fuente de ingresos más estable y escalable, y reduce la dependencia de una sola línea de producto dentro del creciente ecosistema financiero mexicano.

Escala como argumento de confianza

En un mercado donde buena parte de la población todavía desconfía de mover su dinero por canales digitales, alcanzar 30 millones de usuarios no es solo una métrica de crecimiento: funciona como prueba social dentro de la economía digital mexicana. Cada transacción procesada sin incidentes, cada pago dispersado a tiempo, construye el historial que permite a Broxel presentarse ante instituciones más grandes como un socio confiable para operar infraestructura financiera crítica.

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Ciberseguridad financiera como eje de posicionamiento

Sostener esa escala exige inversión constante en dos frentes que rara vez se ven pero que sostienen todo lo demás: la resiliencia operativa (que el sistema no falle) y la ciberseguridad financiera (que el sistema no sea vulnerado). Broxel ha colocado precisamente ahí buena parte de su discurso reciente, con mecanismos de monitoreo antifraude en tiempo real, tokenización de datos sensibles, encriptación de información y capas adicionales de autenticación multifactor, en línea con lo que hoy exige la industria de pagos digitales seguros a nivel internacional.

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Los últimos años: de proveedor a plataforma de open banking

El periodo reciente ha estado marcado por una expansión deliberada hacia la banca como servicio, el open banking y las soluciones de pago para terceros, un movimiento que le permite a Broxel monetizar su infraestructura más allá de sus propios productos de marca. También ha profundizado su presencia en programas orientados a la inclusión financiera, apostando por segmentos de la población que la banca tradicional ha dejado fuera durante años —uno de los grandes retos pendientes de la industria financiera en México.

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La pregunta que abre esta nueva etapa

Cumplir 15 años en un sector donde muchas empresas de tecnología financiera no sobreviven ni a su quinto aniversario es, en sí mismo, un logro. Pero el verdadero examen para Broxel empieza ahora: sostener 30 millones de usuarios exige una infraestructura financiera impecable; convertirse en el estándar de facto de los servicios financieros digitales en México exige, además, que terceros confíen en construir su futuro sobre esa misma base.

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FUENTE Broxel