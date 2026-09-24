Cierran recinto de conciertos de Robbie Williams en Lima, horas antes de su segunda noche

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Lima, 24 sep (EFE).- El recinto donde el cantante británico Robbie Williams debía ofrecer sus dos conciertos programados en Lima fue clausurado este jueves tras los problemas registrados en la evacuación y salida del público tras la primera presentación del artista el miércoles en la noche.

"Con el objetivo de salvaguardar la integridad física de la ciudadanía, informamos que el concierto programado para el día de hoy 24 de septiembre de 2026, en el recinto Arena 1 no se llevará a cabo", señaló en un comunicado la Municipalidad San Miguel, distrito de Lima en el cual se ubica el recinto donde se celebró el primer concierto.

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La Municipalidad anunció en un comunicado, pocas horas antes del segundo concierto de hoy, la clausura del Arena 1 Park, ante las "deficiencias que se evidenciaron en las vías de evacuación, el desorden registrado en las salidas y el cierre no autorizado de accesos peatonales".

La productora todavía no ha comunicado oficialmente la cancelación del concierto.

La autoridad distrital indicó además que estas situaciones evidenciaron "una falta de previsión" y deficiencias en la organización y seguridad a cargo de la empresa promotora del concierto de Williams, que se presentaba por primera vez en Perú.

Asistentes al concierto de este miércoles, que forma parte de la gira internacional 'Britpop Tour', compartieron videos y fotografías en redes sociales donde se muestran aglomeraciones en la salida del recinto y en los exteriores, especialmente en el único puente peatonal de la zona que atraviesa la Costa Verde.

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Incluso se puede observar cómo algunas personas rompieron rejas y otras decidieron escalar los acantilados de la Costa Verde de Lima, ante el colapso de las escaleras.

El artista británico iba a actuar únicamente un día en el país andino, el 24 de septiembre, pero ante la gran demanda del público peruano, que agotó las entradas en minutos, la empresa promotora, One Entertainment, decidió abrir una nueva fecha ayer.

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Hasta Lima habían viajado numerosos fanáticos del cantante británico desde otras zonas de Perú e incluso de países cercanos como Ecuador, según reportaron usuarios en redes sociales. EFE