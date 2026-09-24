Bruselas avisa a Trump de que suspender las exportaciones de diésel a la UE "afectará negativamente" a ambos

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La Comisión Europea ha admitido este jueves que observa con "preocupación" las informaciones que apuntan a que Estados Unidos planea prohibir durante 90 días las exportaciones de diésel, incluida a la Unión Europea, y ha avisado a la Administración Trump de que la cooperación energética es buena para las dos regiones, y restringirla perjudicará tanto a estadounidenses como europeos.

"La cooperación entre la UE y Estados Unidos en materia de energía es sólida, estable y mutuamente beneficiosa. Toda interrupción podría afectar negativamente a ambas partes", ha indicado en una rueda de prensa un portavoz comunitario, quien ha apuntado que existen "contactos de alto nivel" entre la Unión Europea y Washington y que Bruselas espera que socios "cercanos" se consulten mutuamente "antes de adoptar medidas que afecten a mercados compartidos".

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Entretanto, la portavoz de energía del Ejecutivo comunitario, Anna-Kaisa Itkonen, ha indicado que "no existe una escasez concreta de diésel en la Unión Europea" por el momento y aclarado que los expertos comunitarios vigilan "estrechamente" tanto los mercados como los suministros de seguridad, en cooperación con las autoridades competentes en los Estados miembro.

El grupo de coordinación sobre petróleo se reunirá de nuevo el próximo martes y será el momento de hacer balance de la situación con los expertos de los Veintisiete, ha explicado la portavoz, quien ha concedido que la Unión es "un gran importador de diésel", pero ha destacado que por ello el bloque es un "mercado atractivo para Estados Unidos", ya que de este país adquiere cerca del 50% del diésel que compra en el exterior.

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En todo caso, Bruselas incide en que también hay "voces firmes" en Estados Unidos que advierten de que un veto de estas características "sería muy mala idea"; al tiempo que ponen en valor que la Unión es un socio "sólido" para el mercado energético estadounidense, desde donde el bloque importa diésel, pero también gas natural licuado (LNG, por sus siglas en inglés).