Banxico mantiene tasa de interés en el 6,5% y condiciona futuras decisiones a la inflación

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Ciudad de México, 24 sep (EFE).- El Banco de México (Banxico) mantuvo este jueves por unanimidad la tasa de interés en el 6,5 % y adelantó que sus próximas decisiones dependerán de la evolución de la inflación, el tipo de cambio y las condiciones de la economía, al indicar que no va a reaccionar de forma “mecánica” a los movimientos de la Reserva Federal (Fed) estadounidense.

La Junta de Gobierno señaló que considerará “la continuación del proceso desinflacionario y el comportamiento esperado de sus determinantes”, entre ellos el traspaso del tipo de cambio a los precios al consumidor.

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La decisión se produce después de que la inflación general mexicana aumentara del 3,10 % al 3,42 % entre la primera quincena de julio y la primera de septiembre, mientras que la subyacente disminuyó del 3,95 % al 3,79 %. EFE