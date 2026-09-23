Miércoles, 23 de septiembre de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 23 sep (EFE).-

Naciones Unidas.- Las guerras de Ucrania y de Irán cobran relevancia en el segundo día de la Asamblea General de la ONU, con la intervención de los presidentes de Ucrania, Volodímir Zelenski, y de Irán, Masud Pezeshkian, en una jornada en la que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, toma la palabra por primera vez en Naciones Unidos.

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Naciones unidas.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, interviene ante la Asamblea General de la ONU, la primera vez que lo hace un mandatario venezolano desde 2018, después de haber sostenido una inédita reunión con Donald Trump.

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Naciones Unidas.- Intervenciones en la Asamblea General de la ONU de varios jefes de Estado y de Gobierno.

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Naciones Unidas.- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ofrece una rueda de prensa desde Nueva York.

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Naciones Unidas.- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, se reúnen durante la Asamblea General de la ONU mientras Washington presiona para reactivar las conversaciones de paz sobre Ucrania.

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Naciones Unidas.- El secretario general de la ONU, António Guterres, convoca una reunión de alto nivel sobre acción climática y transición justa, la Cumbre del Clima 2026, que reunirá a dirigentes para impulsar la transición hacia las energías renovables, reforzar la seguridad energética y abordar la financiación climática.

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Naciones Unidas.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofrece una rueda de prensa en la que hará balance de la Asamblea General de la ONU.

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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe a su homólogo chino, Xi Jinping, en una ceremonia de honor en la base aérea Andrews, a las afueras de Washington.

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Rabat.- Marruecos celebra unas elecciones legislativas de bajo perfil con un fuerte despliegue policial en la frontera con Ceuta para evitar nuevos cruces irregulares tras el reciente éxodo de decenas de miles de jóvenes, una herida que atraviesa a una generación que se siente olvidada en su país.

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Ginebra.- Los candidatos al puesto de director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -el actual titular del cargo, Gilbert Houngbo, de Togo, la ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, y el exministro peruano de Exteriores Javier González-Olaechea- se presentan en una sesión abierta en el Consejo de Administración de esta institución para responder a preguntas de gobiernos, sindicatos y patronales, como parte del proceso de elección.

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Caracas.- Continúa el segundo ciclo de diálogo entre el chavismo y la oposición, que se extenderá hasta el viernes, tras abordar en mesas técnicas la libertad de expresión, el derecho a la información y reuniones con distintos sectores de la sociedad.

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La Habana.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se une a la lista de políticos que incursionan en el ya concurrido mundo de los podcasts con el estreno del programa radial ‘Criterio Compartido’ con el que espera dialogar sobre los problemas del país y acercarse a los cubanos, en medio del amplio descontento popular por la severa crisis que sufre el país.

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Río de Janeiro.- El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, presenta sus propuestas para el sector cultural, en un acto acompañado de personalidades de la cultura.

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Miami.- Las deportaciones han convertido en un “pueblo fantasma” a Doral, la ciudad con mayor población de venezolanos en Estados Unidos, según habitantes de esta comunidad, que se siente “traicionada” tras haber apoyado al presidente Donald Trump con la esperanza de libertad.

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Nueva York.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, participará en Nueva York en el foro 'América Latina, Estados Unidos y España en la economía global', organizado por la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, que reunirá a líderes empresariales y representantes políticos y económicos de las tres regiones. Sánchez pronunciará las palabras de clausura del encuentro.

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Nueva York.- El VIII Global Forum Latin America and the Caribbean 2026 reúne en Nueva York a representantes de distintos sectores para abordar los principales retos y oportunidades de América Latina y el Caribe, en el marco de la semana de alto nivel de la ONU.

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San José.- Exiliados nicaragüenses en Costa Rica entregan una carta al Tribunal Administrativo Migratorio pidieron la no deportación del exmiembro de la Contra Carlos Calero Hurtado.

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Bruselas.- La reina Letizia pronuncia un discurso en un acto con motivo del Día Mundial de la Investigación sobre el Cáncer, y con la participación de la Asociación Española contra dicha enfermedad.

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Ciudad del Vaticano.- El papa celebra la tradicional audiencia general de los miércoles en la plaza de San Pedro en el Vaticano.

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Nom Pen.- Delegados de alto nivel, organismos encargados de la aplicación de la ley y líderes del sector tecnológico se reunieron este miércoles en Nom Pen con motivo de la Conferencia Internacional sobre la Lucha contra las Estafas en Línea (ICCOS).

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Banda Aceh (Indonesia).- Las autoridades de Indonesia destruyeron este miércoles mercancías ilegales incautadas por los funcionarios de Aduanas de Banda Aceh tras haber sido introducidas de forma ilegal en el país por vía terrestre y aérea.

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Montevideo.- Las respuestas democráticas que Uruguay puede construir ante los cambios que la digitalización introduce en los procesos electorales son analizadas en un encuentro organizado por la Cancillería y la organización Observacom en el que se abordarán temas como la transparencia de la publicidad política digital, la protección de datos personales utilizados con fines electorales o la libertad de expresión.

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Cracovia (Polonia).- En el sótano del centro de enseñanza secundaria nº3 del barrio cracoviense de Nowa Huta, hay un refugio de la Guerra Fría construido en la década de 1950 que no ha sido modernizado nunca, al igual que la mayoría de los más de 10.000 refugios que hay en Polonia, anticuados y demasiados escasos para toda la población y que ahora deben ser ampliados y mejorados para crear un "escudo subterráneo" en medio de la amenaza rusa.

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Seúl.- Ciudadanos surcoreanos protestaron este miércoles en Seúl para oponerse a un posible despliegue de tropas en el estrecho de Ormuz.

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Seúl.- Ciudadanos surcoreanos regresan a sus lugares de origen de cara a la festividad tradicional de Chuseok.

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Hanói.- Hanói ultima los preparativos para celebrar el Festival del Medio Otoño, una festividad especial para los niños vietnamitas que se celebra el decimoquinto día del octavo mes lunar.

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San Sebastián (España).- Brad Pitt es el protagonista de este miércoles en el Festival de San Sebastián, donde presenta, fuera de concurso, 'Heart of the Beast', mientras que Jesse Eisenberg llega con su tercera película como director, 'The Debut', protagonizada por Julianne Moore, y que compite por la Concha de Oro.

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París.- De Claude Monet al recientemente fallecido David Hockney, el Museo Marmottan Monet de París repasa este otoño la representación del paisaje en la pintura.

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París.- El Panteón de París, consagrado a los grandes nombres de la nación, acoge desde este otoño ‘Vies minuscules’, una exposición del Centro Pompidou que rescata del olvido vidas anónimas o relegadas a los márgenes de la historia a través de la mirada de una treintena de artistas y más de un siglo de creación, de František Kupka a Jumana Manna.

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París.- Se presenta en París una "excepcional" investigación arqueológica en el hospital Hôtel-Dieu, muy cerca de la catedral de Notre Dame.

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Lisboa.- La Fundación Calouste Gulbenkian da a conocer el ganador del Premio Gulbenkian para la Humanidad 2026, dotado con un millón de euros y destinado a reconocer iniciativas de acción climática.

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Londres.- El piano y el micrófono de Freddie Mercury, vocalista de la legendaria banda británica Queen, así como los borradores iniciales de sus composiciones, se exhiben en Londres antes de que salgan a subasta en octubre.

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Nairobi.- De visita en Kenia y, por tanto, en el continente del que partieron millones de africanos esclavizados hacia América, el escritor brasileño Itamar Vieira Junior vuelve a la esencia de su obra: para entender Brasil hay que mirar a África.

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Oeiras (Portugal).- El Portugal Football Summit 2026 se celebrará del 23 al 25 de septiembre en la Cidade do Futebol, en Oeiras. El foro abordará el modelo de éxito de España, el fenómeno Wrexham, la gestión e innovación en la industria, el fútbol femenino y el futuro de este deporte, e incluirá la primera rueda de prensa previa a un partido de Jorge Jesus como seleccionador de Portugal.

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srp/aca/EFE

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