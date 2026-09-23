Kiir nombra nuevo gobierno interino afín en Sudán del Sur hasta elecciones de diciembre

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Yuba, 23 sep (EFE).- El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, anunció un nuevo gobierno interino en el país, compuesto íntegramente por personas de su máxima confianza y sin elementos de la oposición con la que compartía el poder en virtud del acuerdo de paz de 2018, para administrar el país hasta las elecciones previstas para el 22 de diciembre.

La nueva administración, compuesta por 13 ministros y tres viceministros, se estableció mediante una orden presidencial anunciada a través de la emisora ​​estatal South Sudan Broadcasting Corporation, y sus nombres se conocieron apenas horas después de que Kiir ordenara la disolución del gobierno de unidad de transición que dirigía el país desde el final de la guerra civil.

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Según la ley electoral del país, modificada este mismo año, Kiir permanecerá como presidente durante todo el periodo electoral hasta que tome posesión un nuevo presidente tras los comicios, cuya celebración es duramente criticada por la oposición y por organismos como la ONU o la Unión Europea por falta de garantías, fondos económicos y la ausencia entre otras cosas de una Constitución.

Asimismo, Kiir nombró gobernadores interinos para los 10 estados del país y otros altos administradores, mientras que los comisionados de los condados -que también fueron destituidos- se mantendrán en el cargo hasta que se nombren comisionados interinos.

Según indicaron las autoridades sursudanesas "este régimen interino permanecerá vigente hasta que las autoridades electas a nivel nacional, estatal y local asuman sus cargos".

Kiir disolvió ayer martes el Gobierno transitorio a falta de tres meses de la convocatoria para las que serán las primeras elecciones del país africano, y en medio de los preparativos para esta cita marcada por un conflicto abierto con la oposición.

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La disolución eliminó del Gobierno a todos los miembros opositores al partido de Kiir, entre ellos al vicepresidente Riek Machar, el principal opositor y bajo arresto domiciliario desde hace casi un año y medio, mientras es juzgado por delitos como traición y asesinato, entre otros.

Ayer Kiir también aprobó la modificación de leyes claves electorales, cuya celebración era un elemento clave del acuerdo de paz de 2018, "para eliminar los obstáculos" para su celebración -como los requisitos previos estipulados en el acuerdo que exigían un censo y una Constitución vigente-. EFE

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