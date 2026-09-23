El precio del petróleo cae a menos de 99 dólares tras reunirse Trump en Nueva York con una delegación iraní

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El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 1% antes de la apertura de las Bolsas europeas, hasta situarse en 98,2 dólares por barril, tras la reunión mantenida entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la delegación iraní presente en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU.

Por su parte, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se abarataba más de un 1,5%, hasta los 89,1 dólares por barril.

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Trump señaló este martes, en declaraciones a la prensa, que su encuentro con representantes iraníes fue "muy bien". "Ha sido una reunión que ha durado tres horas. Fue una reunión muy buena. Debo decir que fue muy buena", indicó el mandatario estadounidense en presencia del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

"No puedo imaginar por qué no querrían hacerlo. Es grandeza, grandeza potencial, o aniquilación. Quiero decir, en un caso es la aniquilación, y la otra alternativa es la grandeza potencial. Podría ser un gran país", agregó Trump.

El inquilino de la Casa Blanca, que no precisó con quién fue la reunión, aseguró horas antes ante la Asamblea General de la ONU que un acuerdo con las autoridades iraníes para poner fin al conflicto en Oriente Próximo tendrá lugar "justo después de las elecciones" de mitad de mandato previstas para el 3 de noviembre en Estados Unidos, al tiempo que defendió que "no tendría sentido no lograrlo".

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Fuentes citadas por la cadena de televisión iraní IRIB confirmaron la celebración de un encuentro entre el enviado especial de Trump Steve Witkoff y el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi.

El jefe de la diplomacia iraní habría accedido a reunirse con el negociador estadounidense ante la "insistencia" de éste, a quien ha trasladado las condiciones de la República Islámica para la reapertura del estrecho de Ormuz: el levantamiento del bloqueo impuesto por Washington a sus puertos, la liberación de todos sus activos congelados y el fin de las hostilidades en "todos" los frentes.

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ARABIA SAUDÍ, EGIPTO, PAKISTÁN Y TURQUÍA DEFIENDEN EL DIÁLOGO

Por su parte, los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Egipto, Pakistán y Turquía han hecho una defensa del diálogo para la paz y la estabilidad en Oriente Próximo en un encuentro celebrado este martes al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en el que manifestaron su "profunda preocupación" por el repunte de hostilidades en la zona.

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Durante la reunión, los ministros reafirmaron "la importancia de mantener la consulta y la coordinación entre los cuatro países para apoyar la paz, la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en Oriente Próximo y en toda la región".

"El diálogo y la diplomacia siguen siendo la única vía para alcanzar una solución sostenible", declararon en un comunicado conjunto difundido por la cartera diplomática saudí en redes sociales.

Los cuatro mostraron "su profunda preocupación por la persistencia de las tensiones y las hostilidades" en la zona y apelaron a la necesidad de respetar el memorando de entendimiento de Islamabad, acordado el pasado junio por las autoridades de Irán y Estados Unidos, para ponerles fin.

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En esta línea, reiteraron su condena de "todos los ataques" contra Riad, incluidos los lanzados por los rebeldes hutíes desde Yemen, y manifestaron su respaldo "inquebrantable a la soberanía, la integridad territorial y la seguridad" de Arabia Saudí, así como su derecho a la defensa.

Los ministros incidieron en la necesidad de "salvaguardar la seguridad y la libertad de la navegación marítima", habida cuenta del bloqueo del estrecho de Ormuz y las hostilidades en torno al de Bab el Mandeb.

En este sentido, mostraron su apoyo "inquebrantable" al Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente y alabaron "sus esfuerzos" en pos de la seguridad y la estabilidad del país "a través de un proceso político y de un diálogo inclusivo entre yemeníes en el que participen las diferentes partes".

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