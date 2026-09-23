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Madrid, 23 sep (EFE).- Hoy se conmemora el Día Internacional Contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas bajo el lema "Atrapados detrás de la estafa". La Organización de las Naciones Unidas (ONU) defiende que esta fecha sirve para denunciar que cada año "miles de hombres, mujeres y niñas y niños caen en las manos de traficantes, en sus propios países y en el extranjero". Respecto al lema de este año, la ONU afirma que responde a una forma de trata de personas que está creciendo rápidamente, en la que "las víctimas son objeto de trata con fines de criminalidad forzada y se ven obligadas a participar en operaciones de estafa en línea", por ejemplo, a través de llamadas de teléfono fraudulentas.