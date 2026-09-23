Daniella Bustamante arrasa en su primer photocall en solitario junto a Inés García o Victoria Federica

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La revista ¡Hola! ha celebrado este martes la segunda edición de sus Premios GEN ¡H! para poner en valor a diferentes rostros conocidos que, pese a su juventud, representan un legado que trasciende el paso del tiempo con su trabajo, impacto social y logros, y prometen escribir los nuevos capítulos de la historia emocional, social y cultural de nuestro país. Y entre los invitados que desfilaron por la alfombra roja de la plaza de toros de Las Ventas, Daniella Bustamante, que ha acaparado todos los flashes en su primer posado en solitario eclipsando a otras celebrities como la novia de Lamine Yamal, Inés García; Victoria Federica; o Alba Díaz.

Después de encabezar junto a Shakira y su madre, Paula Echevarría, la famosa caminata de la colombiana al escenario del Macondo Park en el segundo de los 12 conciertos que ofrecerá en Madrid como parte de la residencia europea de su gira 'Las Mujeres ya no lloran Tour', la hija de la actriz y David Bustamante ha deslumbrado con su debut en un evento tan multitudinario sin el apoyo y 'protección' de sus padres.

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Y aunque la protagonista de 'Velvet' ha asegurado que Daniella se siente más cómoda detrás de las cámaras -de ahí que haya comenzado la carrera de Marketing- y no se plantea convertirse en influencer, parece que cada vez se siente más a gusto con el protagonismo mediático que la rodea desde que cumplió 18 años y ha sido uno de los nombres propios de los Premios GEN ¡H!

Impecable, la joven ha derrochado elegancia con un diseño rojo de la firma Miphai con escote palabra de honor y cuerpo de pequeños volantitos -con efecto tipazo- que ha combinado con unas sandalias doradas de tacón y joyas discretas, completando su look con un maquillaje discreto y una llamativa manicura en blanco.

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Sin embargo, y aunque ha posado para los fotógrafos con su mejor sonrisa, ha preferido esquivar a las cámaras y las preguntas de los reporteros, dejando entrever que por el momento todavía no se siente preparada para conceder entrevistas.