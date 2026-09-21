Turespaña recibe un premio internacional por su campaña de promoción del turismo sostenible en España

21/09/2026 Premio Campaña Turespaña ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA TURESPAÑA

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La campaña de promoción internacional Think You Know Spain? Think Again ('¿Crees que conoces España? Piénsalo mejor'), impulsada por el Instituto de Turismo de España (Turespaña), ha sido distinguida con el Premio Especial al Mejor Film Turístico Iberoamérica en el Terres Travel Festival de Tortosa (Tarragona), según ha informado el organismo público en un comunicado.

El certamen, especializado en producciones audiovisuales del sector de viajes, turismo y naturaleza, ha reconocido la calidad creativa de la propuesta y su enfoque para proyectar una oferta orientada a los destinos de interior, la diversificación territorial y el turismo sostenible.

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La subdirectora general de Marketing Exterior del Turismo de Turespaña, Bárbara Couto, recogió el galardón durante la gala celebrada el pasado 18 de septiembre.

Couto enmarcó el diseño de la campaña en el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030 para captar viajeros con patrones de consumo responsables y redistribuir el gasto en los territorios.

PROMOCIÓN DE DESTINOS DE INTERIOR Y 'SLOW TRAVEL'

Lanzada en julio de 2025, la iniciativa busca incentivar los viajes internacionales durante los periodos de menor demanda (desestacionalización) y hacia zonas menos masificadas, promoviendo el concepto de slow travel o viaje pausado.

El proyecto se convirtió en la primera campaña internacional de Turespaña desarrollada en colaboración directa con las comunidades autónomas.

La primera fase del rodaje abarcó más de 60 localizaciones repartidas en 12 autonomías de la España peninsular, bajo la producción de MADRE y la agencia IPG Mediabrands.

El galardón obtenido en el certamen catalán se suma a otros reconocimientos internacionales logrados por la campaña durante 2026, entre los que figura un premio de Plata en los US International Awards y la condición de finalista en The New York Festivals TV & Film Awards.

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