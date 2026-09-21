Autoridades tunecinas detienen a varios activistas propalestinos tras una protesta

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Argel, 21 sep (EFE).- El Comité Nacional para la Defensa de los activistas anunció este lunes que las autoridades tunecinas detuvieron a varios activistas propalestinos durante la madrugada en una "operación policial", según informó el Comité en sus redes sociales.

Según la fuente, las detenciones, llevadas a cabo "de noche" y "en circunstancias diferentes", se elevaron a 15 entre los participantes en la manifestación del sábado en solidaridad con los miembros de la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza que fueron detenidos el pasado 6 de marzo, por supuesto blanqueo de capitales.

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Al mismo tiempo, el Comité Nacional para la Defensa de los activistas informó de que "varias personas", sin dar más información sobre el número, "siguen en paradero desconocido".

La manifestación agrupó unos cientos de participantes que mostraron su apoyo a los activistas detenidos y se elevaron contra la "criminalización" del apoyo a "la causa palestina" y en protesta en contra de los actos de "maltrato" de los prisioneros por parte de la autoridades tunecinas.

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La protesta fue apoyada por asociaciones de la sociedad civil y partidos políticos con lemas como "no hay miedo, la calle es la del pueblo" y otro gritos a favor de Palestina.

Mientras, cuatro detenidos, entre ellos Wael Nawar quien gestionaba los fondos donados para la iniciativa humanitaria del pasado verano, mantienen una huelga de hambre desde hace 37 días el primero y doce los otros tres detenidos.

La orden del Polo Judicial Económico y Financiero de Túnez se emitió sin que los activistas "hayan sido interrogados", los cargos que se les imputan son "falsificación, posesión y uso de documentos falsificados, fraude, abuso de confianza, registros falsificados y lavado de dinero", entre otros delitos, según la agencia de noticias TAP.

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Las detenciones a los activistas representaron para el Comité Nacional para la Defensa de los activistas un "grave indicador del declive de la postura oficial tunecina", país históricamente propalestino y un "alineamiento con las políticas imperialistas". EFE