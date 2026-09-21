Luis de la Fuente renueva como seleccionador hasta 2032

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El entrenador español Luis de la Fuente ha renovado este lunes su contrato como seleccionador español absoluto hasta 2032, ampliando cuatro años su actual contrato, que llegaba hasta el final de la próxima Eurocopa 2026, por lo que sería el técnico de la 'Roja' en el Mundial 2030, en el que será una de las anfitrionas y defenderá título.

La Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol, presidida por Rafael Louzán y reunida en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, ha dado "el visto bueno por unanimidad" a la ampliación de contrato del seleccionador nacional absoluto, Luis de la Fuente, quien continuará vinculado a la RFEF hasta 2032.

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Una ampliación del contrato que llega tras el éxito de la selección española de fútbol en la Copa Mundial 2026, donde España se ha alzado con el título de campeona del Mundo, logrando su segunda estrella. Además, bajo su batuta, España también ha levantado una Eurocopa y una UEFA Nations League, consiguiendo también un subcampeonato de la Nations League.

En su intervención ante la Junta, Rafael Louzán afirmó que buscan "un proyecto de estabilidad y confianza". "Es una propuesta basada en la confianza en Luis de la Fuente y en el proyecto deportivo que lidera, para un ciclo de competición de varios años y competiciones importantes. Estamos hablando del seleccionador más laureado de la historia de la Selección y después de catorce años en nuestra casa es algo que Luis de la Fuente merece, un futuro largo en la RFEF", dijo el Presidente.

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Así, Luis de la Fuente ampliará su contrato con la vista puesta en las dos próximas Eurocopas (2028 y 2032) y en la Copa Mundial de 2030, que España organizará junto a Portugal, Marruecos, Paraguay, Uruguay y Argentina.

Luis de la Fuente llegaría así, si cumple la totalidad de su contrato, a los nueve años al frente de la selección española, un periplo que se convertiría en el segundo más largo de la historia de España, solo tras Ladislao Kubala (1969-1980).

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El riojano es el seleccionador español con mejor porcentaje de victorias de la historia, habiendo dirigido al menos 12 partidos, con un 76%, así como el más laureado. Y es que de los 50 partidos ha ganado 38, cediendo sólo dos derrotas, una en partido oficial --Escocia (2-0)--. Datos sobresalientes a los que se les suma el récord de partidos oficiales sin conocer la derrota con 39.