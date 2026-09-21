Temas del día de EFE News Latino del lunes 21 de septiembre

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ONU ASAMBLEA GENERAL

Nueva York.- La ciudad de Nueva York se convierte esta semana en el centro de la diplomacia mundial con la celebración de la Asamblea General de la ONU que acogerá a líderes de todo el mundo con el telón de fondo de las guerras de Ucrania y los conflictos abiertos en Oriente Medio.

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- El presidente Donald Trump se prepara para una intensa semana de política exterior marcada por su intervención ante la Asamblea General de la ONU, una posible reunión en Nueva York con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la posterior visita a la Casa Blanca del mandatario chino, Xi Jinping, en un contexto de persistentes tensiones comerciales.

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- Delcy Rodríguez llegó este lunes a Estados Unidos para representar a su país en la Asamblea General de la ONU y para reunirse el martes con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

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EEUU INMIGRACIÓN

Austin (EE.UU.) - Organizaciones civiles y políticos demócratas reclaman una investigación independiente después de que un agente de ICE disparara el domingo por la espalda a un migrante venezolano, que resultó gravemente herido y permanece incomunicado con su familia y su abogada.

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EEUU ELECCIONES

Miami - El anuncio de campaña en el que la congresista republicana María Elvira Salazar acusa al presidente Donald Trump de ir "demasiado lejos" con sus deportaciones refleja, según analistas, el costo político que las medidas antiinmigrantes pueden tener para el partido en el poder entre los votantes latinos.

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EEUU HISPANIDAD

Nueva York - El Museo del Barrio de Nueva York acogerá un encuentro sobre la lengua española y el liderazgo de la comunidad hispana en Estados Unidos, que contará, entre otros participantes, con el director de la Filarmónica de Nueva York, Gustavo Dudamel, y el congresista Adriano Espaillat.

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Nueva York - Nueva York homenajeará el legado de la histórica comunidad española de Manhattan con la designación de un tramo de la calle 14 como 'La Nacional - Little Spain', en una ceremonia en la esquina de la Octava Avenida y la calle 14, en el corazón de lo que fue la antigua colonia española de la ciudad. (foto)(video)

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AGENDA INFORMATIVA

Nueva York.- EEUU GROENLANDIA.- Los países del Consejo Ártico se reúnen, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, tras el histórico acuerdo entre Estados Unidos y Groenlandia sobre la seguridad en la isla ártica. (foto)(video)

Nueva York. - ONU ASAMBLEA GENERAL.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, toca la campana de apertura de la Bolsa de Nueva York, con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU.(foto)(video)

EFE News Latino

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