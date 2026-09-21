Agencias

Rusia afirma haber destruido objetivos militares y energéticos en Kiev y Odesa

Guardar

Moscú, 21 sep (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron durante la pasada noche con drones centros logísticos, almacenes, instalaciones energéticas y puertos ucranianos en las regiones de Kiev y Odesa vinculados al Ejército ucraniano, según informó este lunes el Ministerio de Defensa ruso.

El mando castrense ruso aseguró en su canal de Telegram que la parte rusa atacó en la región de Kiev el centro BDU Logistic, ubicado en la localidad de Shchastlive, "encargado de almacenar y distribuir bienes de uso militar", además de una distribuidora de gas en la localidad de Boyarka que abastecía al Ejército ucraniano.

PUBLICIDAD

En el sur de Ucrania los militares rusos atacaron un buque de carga seca con suministros militares en el puerto de Odesa e infraestructura portuaria en el puerto de Izmail.

Además, fue atacado en alta mar un buque de carga seca que transportaba suministros para el Ejército ucraniano rumbo al puerto de Odesa.

El Ministerio de Defensa ruso alertó la víspera, tras los ataques masivos ucranianos durante las elecciones legislativas rusas, que las Fuerzas Armadas de Rusia "continuarán e intensificarán los ataques con armamento de alta precisión contra objetivos militares en Kiev".

Según el mando castrense ruso, durante la última jornada electoral fueron derribados 1.951 drones y ocho misiles de largo alcance sobre Rusia. EFE

Últimas Noticias

AI denuncia cinco detenciones tras el registro en dos librerías independientes de Hong Kong

AI denuncia cinco detenciones tras el registro en dos librerías independientes de Hong Kong

Activan alerta máxima por deslizamientos en una isla al sur de Tokio por el tifón Dujuan

Infobae

Muere Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Infobae

Rusia Unida tiene casi garantizada la mayoría constitucional tras el 90 % del escrutinio

Infobae

Bogotá anuncia endurecimiento de su estrategia contra el crimen y no negociará con organizaciones delictivas

Bogotá anuncia endurecimiento de su estrategia contra el crimen y no negociará con organizaciones delictivas