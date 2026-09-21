Día Internacional de la Paz, homenajeando a los "arquitectos cotidianos de la paz"

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Madrid, 21 sep (EFE).- Hoy se celebra el Día Internacional de la Paz bajo el lema "Invierte en la paz, para todos, en todas partes y todos los días". Se cumple así un cuarto de siglo desde que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declarara el 21 de septiembre como el Día Internacional de la Paz, ya que entre 1982 (año en el que comenzó esta tradición) y el 2000 se celebrara el tercer martes de septiembre. Según la ONU, la edición de este año busca homenajear a los "arquitectos cotidianos de la paz".