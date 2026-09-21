"Resident Evil" revoluciona la taquilla en su fin de semana de estreno

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Redacción Internacional, 21 sep (EFE).- La nueva película de Zach Cregger, "Resident Evil", ha revolucionado la taquilla en su fin de semana de estreno, al recaudar 108,3 millones de dólares a nivel mundial.

Según informa la página Box Office Mojo, la nueva entrega de esta historia de zombies, que vio la luz por primera vez en la década de los 90, ha marcado el mejor debut en los 24 años de historia de la saga de terror.

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Anteriormente, "Resident Evil: Afterlife" (2010) (Residente Evil: La Resurrección), protagonizada por Milla Jovovich, ostentaba el récord de mejor estreno de la saga, con 26 millones de dólares.

La recaudación ha sobrepasado las expectativas que Sony había puesto en este nuevo film, que en el mercado estadounidense ha superado los 60 millones de dólares, mientras en el resto del mundo ha recaudado más de 48.

En esta entrega de "Resident Evil", el único gran estreno de la semana, Cregger vuelve a trabajar con Austin Abrams (actor de "Weapons"), quien interpreta a un mensajero médico que lucha por sobrevivir a un brote viral que ha convertido a la población de Raccoon City en monstruos infectados.

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La película que encabezó la lista el fin de semana anterior, "Practical Magic 2" ("Prácticamente Magia 2"), cayó al segundo puesto con 12 millones de dólares recaudados en 4.163 salas, lo que supone un descenso del 60% respecto a su decepcionante debut, de 30 millones.

Esta secuela sobre unas hermanas brujas, protagonizada por Nicole Kidman y Sandra Bullock, ha recaudado hasta la fecha 50 millones en las salas de EE.UU y algo más de 26 en el resto del mundo, lo que suma 76,8 millones de dólares, una cantidad bastante inferior a lo esperado por sus productores.

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A pesar de que lleva ocho semanas en cartel, "Spider-Man: Brand New Day" (Spider-Man: Un nuevo día) ha sumado este fin de semana otros 6,5 millones de dólares.

La nueva cinta del superhéroe, protagonizada por Tom Holland y Zendaya, ya suma una recaudación de 2.478 millones de dólares, de los cuales 944 los ha logrado en el mercado estadounidense, que incluye también a Canadá.

"The Odyssey" (La Odisea) ocupó el cuarto lugar con 4,9 millones de dólares en su décimo fin de semana en cartelera. La superproducción de Christopher Nolan, que cuenta con un reparto estelar, ha sido otro éxito rotundo en taquilla, acumulando 609 millones de dólares en Norteamérica y 1.720 millones a nivel mundial.

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Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya o Charlize Theron forman parte del reparto de la exitosa película.

Y "Coyote vs. Acme" fue la quinta película más taquillera, con 4,3 millones de dólares recaudados durante su cuarto fin de semana. Hasta la fecha, el filme de animación de los "Looney Tunes" ha acumulado 54,6 millones de dólares en el mercado de EE.UU. y otros 25 millones a nivel internacional. EFE

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