Paula Echevarría y su hija, Daniella Bustamante, acompañan a Shakira en su segundo concierto en Madrid

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Recuperando poco a poco la sonrisa tras el fallecimiento de su padre, Luis Ángel Echevarría, el pasado 30 de julio, Paula Echevarría ha vivido este fin de semana uno de los momentos más especiales e inolvidables de su vida. Y es que la actriz y su hija Daniella Bustamante (18) -fruto de su relación con David Bustamante- han sido dos de las celebrities que Shakira ha escogido para acompañarla en su famosa caminata al escenario del Macondo Park que da el pistoletazo de salida a sus conciertos en el segundo de los 12 shows previstos de su gira 'Las mujeres ya no lloran Tour' en su residencia europea en Madrid este sábado 19 de septiembre.

Junto a otros rostros conocidos como Lola Lolita o Tony Aguilar, y ataviadas con un look galáctico con camiseta oversize plateada y gafas negras futuristas, la protagonista de 'Velvet' y su hija -que recién alcanzada la mayoría de edad tiene cada vez más presencia pública- han flaqueado a la cantante colombiana en su desfile hasta el estadio con una gran sonrisa, pletóricas por esta increíble oportunidad de haber podido estar tan cerca de una de sus artistas favoritas.

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"Impresionante, ¡todo! El estadio, el ambiente, la caminata y ELLA", ha revelado Paula en redes sociales junto a un carrusel del concierto, que disfrutaron desde la zona vip con Miguel Torres, su hijo Miki (5) y personalidades como Chiara Ferragni tras haber desfilado al lado de Shakira hasta el escenario. Un experiencia única que no se quedó ahí, ya que después de darlo todo durante el concierto -el que mejor se lo pasó, el pequeño de la casa, que no dejó de bailar en ningún momento- Paula y su familia pudieron saludar a la ex de Gerard Piqué e inmortalizar el encuentro para la historia.