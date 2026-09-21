Partido pacifista ruso accede a Duma regional, resultado crucial para su futuro

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Moscú, 21 sep (EFE).- El único partido ruso opuesto a la guerra, Yábloko, logró acceder a la Duma de la región de Nóvgorod, resultado vital para su futuro como formación política, ya que no obtuvo ningún escaño en las elecciones legislativas federales.

Tras el escrutinio de casi el 97 % de los votos, Yábloko suma el 6,2 % de los sufragios -más de 12.000 votos-, lo que le permitiría contar con una fracción parlamentaria en la asamblea regional.

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La única formación opositora de este país fue excluida no sólo de la listas federales, sino de siete elecciones regionales tras ser denunciada ante los tribunales por otros partidos debido a sus críticas a la campaña militar en Ucrania.

Hasta ahora, los liberales contaban con representación en tres asambleas regionales -San Petersburgo, Carelia y Pskov-, pero los tribunales anularon el registro de sus listas en dichos territorios.

Al acceder al menos a una asamblea regional, Yábloko no tendrá que recabar firmas en un futuro para concurrir en otras elecciones, un proceso en el que la Comisión Electoral Central (CEC) puede detectar fácilmente infracciones y rechazar el registro.

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Yábloko sí pudo presentar a un centenar de candidatos pacifistas por circunscripciones electorales, aunque sus mejores resultados fueron el segundo puesto en varios distritos de la capital rusa.

Según sondeos independientes, en caso de figurar en las papeletas, Yábloko habría sido la segunda formación más votada en las legislativas federales con el 18 % de los votos, sólo por detrás del partido del Kremlin, Rusia Unida.

Tras ser acusado de traición por condenar la conocida como 'operación militar especial' y no incluir a veteranos de guerra entre sus candidatos, algunos sectores han llamado a prohibir el partido opositor que se ha opuesto desde su fundación en 1993 a todas las guerras en las que ha estado implicado el país.

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El líder del partido, Nikolái Ribakov, aseguró esta semana en una entrevista con EFE que, pase lo que pase con su estatus jurídico, Yábloko seguirá luchando por la paz y un futuro europeo para Rusia. EFE