La UA, la UE y la ONU defienden una mayor "cooperación multilateral" ante retos mundiales

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Nairobi, 21 sep (EFE).- La Unión Africana (UA), la Unión Europea (UE) y la ONU defendieron la importancia de "una cooperación multilateral más sólida en un momento de crecientes presiones geopolíticas y desafíos mundiales compartidos".

En un comunicado emitido esta madrugada, la UA informó de que el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmoud Ali Youssouf, se reunió este domingo en Nueva York con el secretario general de la ONU, António Guterres; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y la jefa de Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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La reunión reafirmó "la interconexión entre África y Europa, así como el papel central del derecho internacional y la acción colectiva", según la nota oficial.

Las deliberaciones de Youssouf, Guterres, Costa y Von der Leyen se centraron en "impulsar la cooperación en materia de paz, seguridad y desarrollo sostenible", prestando especial atención al Cuerno de África, el mar Rojo y la seguridad marítima, incluidas las iniciativas para evitar una mayor escalada de los conflictos y fortalecer el diálogo y la mediación a nivel regional.

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Asimismo, el encuentro trilateral abordó las "necesidades de financiación para el desarrollo de África y la reforma de la arquitectura financiera internacional".

También destacaron cuestiones como la seguridad alimentaria, la resiliencia climática y los sistemas de alerta temprana, incluida la cooperación en la producción de fertilizantes y los corredores de suministro.

La reunión -concluyó la nota- reafirmó el compromiso de mantener "una cooperación entre la UA, la UE y la ONU que sea específica, innovadora y mensurable, previéndose mecanismos de seguimiento para evaluar los avances y promover resultados concretos".

Decenas de líderes y ministros de Asuntos Exteriores de los 193 países miembros de la ONU asistirán del 22 al 28 de septiembre al debate general de la Asamblea General de la ONU, que celebra su octogésimo primer periodo de sesiones en su sede de Nueva York. EFE

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