La bolsa de Nepal cierra tras un ciberataque contra los servidores de 72 brókeres

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Katmandú, 21 sep (EFE).- La bolsa de Nepal cerró repentinamente este lunes tras un ciberataque con un programa de secuestro ('ransomware', en inglés) dirigido contra la compañía Data Hub, que aloja los servidores del Sistema de Gestión de Operaciones (TMS) de 72 empresas corredoras de bolsa.

"Lamentamos informarles de que hemos detectado un ataque de 'ransomware' que afecta a nuestra infraestructura que aloja el TMS, el cual se produjo aproximadamente a las 05:30 de la madrugada del 20 de septiembre", señaló Data Hub en un comunicado.

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Los programas de secuestro toman el control del sistema o dispositivo que infectan para después exigir un rescate para devolver el control a su dueño.

"Debido a que el programa de secuestro podría haber afectado o propagado a otras redes y sistemas conectados, los sistemas afectados aún no se han vuelto a poner en funcionamiento", dijo la empresa.

La única bolsa del país del Himalaya, la Nepal Stock Exchange Limited (NEPSE), suspendió sus operaciones ya que el software TMS está conectado a su infraestructura, explicó a EFE el portavoz de NEPSE, Murahari Parajuli.

"Aislamos la infraestructura afectada para evitar que el ataque de ransomware llegara al sistema de NEPSE después de que se produjera el problema dentro de la infraestructura de Data Hub", declaró Parajuli, agregando que la bolsa solo retomará sus operaciones cuando Data Hub resuelva la situación.

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Por su parte, Data Hub aseguró que había realizado una copia de seguridad de toda su infraestructura aproximadamente una hora y media antes del incidente, y que estaba llevando a cabo análisis forenses para determinar el alcance del ciberataque. EFE