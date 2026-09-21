Agencias

Irán acusa a EEUU de negar la entrada al equipo de prensa del presidente Pezeshkian

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El Gobierno de Irán ha denunciado este lunes que la Administración de Donald Trump haya denegado el visado a los miembros del equipo de prensa del presidente iraní, Masud Pezeshkian, de cara a la Asamblea General de Naciones Unidas que tiene lugar esta semana en Nueva York.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha acusado a las autoridades de Estados Unidos de tratar de "fomentar su campaña de desinformación pisoteando el derecho al acceso a la información", al negar la entrada a periodistas.

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"Cuando un Gobierno cierra las puertas de golpe --incluso a los periodistas estadounidenses que no le caen bien-- y prohíbe la entrada a los reporteros extranjeros, incluido el equipo de comunicación del presidente iraní, cuyas voces prefiere silenciar, no está gestionando el acceso; está intentando ocultar la verdad", ha señalado en sus redes sociales, donde ha aludido también al veto impuesto por el inquilino de la Casa Blanca a los periodistas de las cadenas CNN, MS NOW y el portal Politico.

"La nación orgullosa de derribar el Telón de Acero ahora está bajo uno propio", ha reprochado Baqaei en referencia a la caída del bloque soviético tras la Guerra Fría.

El presidente estadounidense manifestó este domingo su disposición a reunirse con Pezeshkian, aprovechando su visita a Nueva York con motivo de la sesión anual de la Asamblea General de la ONU. "Ha dicho que probablemente esté abierto a ello", ha citado a Trump el periodista y corresponsal de Fox News en Jerusalén Trey Yingst tras una conversación con el millonario.

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