España, entre los cinco países europeos más atractivos para invertir, según Deutsche Bank

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Fráncfort (Alemania), 21 sep (EFE).- España está entre los cinco países europeos más atractivos para invertir para las empresas internacionales, junto a Italia y Países Bajos, pero por detrás de Alemania, Reino Unido y Francia, según una encuesta del Deutsche Bank publicada este lunes.

El 30 % de los encuestados declara invertir ya en España, según el sondeo entre empresas cuya sede está fuera de Europa.

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"Los resultados reflejan que Europa vuelve a percibirse como una región capaz de combinar estabilidad con oportunidades de crecimiento e innovación. España forma parte de esta tendencia y cuenta con atributos que la convierten en un mercado atractivo para los inversores internacionales", destacó el consejero delegado de Deutsche Bank España, Iñigo Martos.

España forma parte del grupo de países que los inversores internacionales identifican con mayor frecuencia entre sus opciones de inversión.

"El tamaño del mercado europeo, la capacidad de innovación, el talento disponible y el desarrollo de nuevas tecnologías serán elementos determinantes para que Europa y países como España continúen captando inversiones en los próximos años", señala Martos.

Deutsche Bank realizó la encuesta entre julio y agosto de 2026 a 1.200 máximos directivos y responsables de empresas con al menos 100 empleados y cuya sede está fuera de Europa.

Europa es valorada por otras empresas internacionales por su estabilidad política y económica y por su capacidad de innovación, aunque recibe críticas por las fricciones transfronterizas, los costes y la lentitud de los procedimientos de autorización y concesión de permisos.

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El 35 % de los encuestados señala a Europa como la región más atractiva para su empresa en la actualidad.

Le siguen Asia-Pacífico (excluida China), con un 24 %, y Norteamérica, con un 19 %.

Oriente Medio representa el 10 %; China, el 6 %, y Latinoamérica, el 5 %. EFE