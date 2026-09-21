El Gobierno húngaro rechaza que el país almacene las reservas petroleras de Ucrania

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Budapest, 21 sep (EFE).- El primer ministro húngaro, Péter Magyar, descartó este lunes la construcción en Hungría de depósitos para almacenar las reservas de petróleo de Ucrania, pese al acuerdo anunciado por la empresa pública ucraniana Naftogaz y la petrolera húngara MOL.

"Mientras haya un Gobierno de Tisza (el partido gubernamental liderado por Magyar) no se realizará", subrayó el primer ministro al ser interrogado sobre los planes que se dieron a conocer este lunes.

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"No se construirá el depósito", enfatizó Magyar, asegurando así que nadie tiene que tener miedo por el proyecto.

La empresa pública ucraniana Naftogaz informó este lunes que firmó un memorando con la petrolera húngara MOL para la construcción en territorio magiar de depósitos de petróleo para mantener sus reservas de combustible a salvo de los ataques rusos.

El presidente en funciones de Naftogaz, Serguí Fedorenko, ha justificado en su página de la red social Facebook la medida en "el contexto de los ataques constantes rusos" a la infraestructura petrolera ucraniana.

Por ello, agregó, se requiere "la diversificación de las rutas de suministro y la creación de capacidades adicionales de almacenamiento fuera de la zona de ataques".

Según estas informaciones el depósito o los depósitos se construirían en las cercanías de la frontera entre los dos países.

El acuerdo para la construcción de estas infraestructuras fue firmado durante la cumbre del grupo denominado 'Los Ocho de los Cárpatos' (C8), en territorio ucraniano, que se ha realizado sin la participación del jefe de Gobierno húngaro.

La prensa húngara informó el pasado viernes que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció la formación del grupo, con la participación de Ucrania, Hungría, Rumanía, Serbia, Polonia, Eslovaquia, República Checa y Austria.

Ahora Magyar afirmó que Hungría "no forma parte del grupo" (C8), agregando que habló con el director de la MOL, Zsolt Hernádi, quien le informó de que las negociaciones sobre este proyecto habían empezado bajo el Gobierno anterior del ultranacionalista Viktor Orbán, con la participación de los Estados Unidos.

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MOL hasta el momento no ha informado al nuevo Gobierno sobre este plan, algo "absolutamente inaceptable", agregó Magyar.

En cualquier caso, la petrolera húngara informó hoy en un comunicado que la realización de dicho proyecto podría durar varios años.

"Estamos en el inicio del camino y hemos acordado con nuestros socios ucranianos que es algo sobre lo que vale la pena reflexionar", agregó MOL.

Las relaciones bilaterales entre Hungría y Ucrania, muy deterioradas bajo los Gobiernos de Orbán, han empezado a mejorar después de que llegara al poder el Ejecutivo liderado por Magyar. EFE