El Gobierno de Trump investiga disparos de ICE a migrante venezolano que repartía comida

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Austin (EE.UU.), 21 sep (EFE).- El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. aseguró a EFE a última hora de este domingo que está investigando el caso en el que un agente de ICE disparó por la espalda a un migrante venezolano, que resultó gravemente herido y está incomunicado de su familia y su abogada.

Wilber Rafael Garcés, de 28 años, se encontraba en su vehículo y "en medio de una entrega (de comida a través de la plataforma) Doordash" a mediodía de este domingo en Austin (Texas) cuando "le dispararon por la espalda, debajo del cuello", aseguró en sus redes sociales la abogada del herido, Kate Lincoln-Goldfinch.

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Más de seis horas después, la abogada y la esposa de Garcés, que le había buscado sin éxito en el hospital, recibieron finalmente confirmación de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) le había trasladado a un centro de detención, pero aún no han podido comunicarse con él, según la letrada.

En declaraciones a EFE, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, en inglés, del que depende ICE) aseguró que la agencia está investigando ese tiroteo "con ayuda del FBI", y que el migrante se encuentra "estable y en custodia federal, a la espera de su deportación".

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El portavoz alegó que Garcés "entró en el país ilegalmente bajo la Administración (del expresidente Joe) Biden y estaba sujeto a una orden de deportación definitiva".

No obstante, su abogada aseguró a EFE que, aunque aún no ha podido hablar con su cliente para corroborarlo, tiene entendido "que entró al país con CBP One", una aplicación que, bajo el Gobierno de Biden (2021-2025), permitía a los migrantes solicitar la entrada legal a Estados Unidos para pedir asilo allí, y que Donald Trump eliminó nada más llegar al poder hace más de un año.

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"Van a tener que darme acceso a él para poder dar más detalles (sobre cómo entró al país). Ahora mismo, no le están permitiendo hablar ni con su abogada ni con su esposa", denunció a EFE Lincoln-Goldfinch, quien asegura haber visto fotos y un vídeo de cómo "le dispararon en la espalda, debajo del cuello".

Según relató a EFE Mike Siegel, concejal de Austin, quien acudió a la escena del incidente, lo que ocurrió es que un agente de ICE se bajó de una camioneta sin identificar y disparó hacia el automóvil que conducía Garcés, que se encontraba estacionado.

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Un testigo de lo ocurrido, quien pidió utilizar el nombre de Juan, aseguró que se acercó al vehículo y encontró a Garcés en el asiento del conductor. "Lo esposaron, le rompieron la camisa y ahí fue que vi que tenía dos balazos en la espalda", dijo a EFE.

Las operaciones violentas contra migrantes han aumentado durante el segundo mandato de Trump, con al menos seis conductores muertos y otros once heridos por disparos durante operativos de agentes federales de inmigración desde que el mandatario volvió a la Casa Blanca, según un informe publicado en julio por The Washington Post. EFE

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(foto)