Agencias

EEUU asegura que "todas" las aerolíneas iraníes dejarán de operar este miércoles

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha asegurado este lunes que "todas" las aerolíneas iraníes dejarán de funcionar a partir de este miércoles, 23 de septiembre, debido a las sanciones impuestas por la Administración Trump.

"El 23 de septiembre, todas las aerolíneas iraníes, absolutamente todas, cerrarán sus operaciones en todo el mundo", ha declarado durante una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CNBC.

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"¿Y cómo lo haremos? Si aterrizan, no se les podrá suministrar combustible, no se les podrán prestar servicios de aterrizaje, no se les podrán vender billetes, o quedarán fuera del sistema del dólar", ha agregado.

El Departamento del Tesoro sancionó a principios de septiembre a 36 entidades, incluidas 27 aerolíneas iraníes, a las que acusa de ayudar a trasladar armamento, personal y cargas que favorezcan al "régimen" de Irán, una medida encaminada a cortar las redes de financiación y la logística de la Guardia Revolucionaria iraní.

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