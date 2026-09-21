21/09/2026 Recurso de la plataforma de streaming Disney+ POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA DISNEY

Guardar

Disney+ mostrará anuncios en todos sus planes de suscripción, incluido el Premium, aunque solo la modalidad que ya incluía estos contenidos publicitarios los mostrará durante la retransmisión de sus programas.

La plataforma de 'streaming' ha actualizado la información relativa a los anuncios en sus servicios de suscripción para matizar que todos los planes, y no solo el Estándar con anuncios, mostrarán anuncios.

PUBLICIDAD

Se trata de un cambio reciente del que ha advertido el medio especializado Polygon y que también se recoge en el apartado de Anuncios y en la información sobre las suscripciones en España.

En estos apartados, la compañía de entretenimiento especifica que "todos los planes incluyen promociones y patrocinios de Disney, y también pueden incluir anuncios antes o después de la reproducción, en los canales, en directo o en diferido, en eventos especiales y en contenido bajo demanda de terceros".

PUBLICIDAD

Los suscriptores del plan Estándar con anuncios verán anuncios "al reproducir la mayoría de las películas y series", es decir, durante la reproducción de estos contenidos. En cambio, en los planes Estándar y Prémium, Disney indica que "pueden incluir contenido promocional limitado, anuncios o promociones antes o después de la reproducción de contenidos, clips y tráileres de contenidos, productos y servicios de Disney, además de contenido patrocinado o de otras marcas".

También señala que "el contenido en directo o los eventos especiales (reposiciones incluidas) pueden incluir pausas publicitarias o mensajes publicitarios".