Cúpula del PCCh chino celebrará el 26 de octubre su 5º pleno, centrado en la disciplina

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Pekín, 21 sep (EFE).- El Partido Comunista de China (PCCh) celebrará entre el 26 y el 29 de octubre en Pekín la quinta sesión plenaria de su XX Comité Central, una cita que tendrá como eje la disciplina interna y la "gobernanza estricta" de la formación.

El Politburó decidió este lunes las fechas durante una reunión presidida por el secretario general del PCCh y presidente chino, Xi Jinping, informó la agencia estatal Xinhua.

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La cúpula escuchó un informe sobre las consultas realizadas en torno a un proyecto de decisión sobre cómo "avanzar incesantemente en la disciplina del partido" y acordó modificarlo antes de someterlo al pleno.

El comunicado oficial señaló que el documento debe reforzar la capacidad del PCCh para gobernar a largo plazo, preservar su "pureza" y mantener su "vínculo con el pueblo", además de profundizar en mecanismos de "autodepuración" y "autoperfeccionamiento".

La reunión concreta así el calendario anunciado en julio, cuando el Politburó adelantó que la quinta sesión plenaria se celebraría este octubre.

La cita llega en plena campaña anticorrupción impulsada por Xi desde su llegada al poder en 2012, que ha alcanzado a cuadros locales, responsables provinciales, ministros, directivos de empresas estatales y altos mandos militares.

Según un análisis publicado recientemente por el diario hongkonés South China Morning Post, los organismos disciplinarios chinos sancionaron en 2025 a 983.000 personas, desde amonestaciones hasta investigaciones y procesos penales, mientras que el número de altos cargos apartados triplicó el registrado en 2013.

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El pleno se celebrará aproximadamente un año antes del XXI Congreso del PCCh, previsto para el otoño de 2027, cuando corresponde renovar los principales órganos dirigentes de la formación, con la cuestión sucesoria todavía desdibujada y sin una figura visible de relevo para Xi. EFE