Batista cita 30 jugadores para la participación de Costa Rica en la Liga de Naciones

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San José, 20 sep (EFE).- El seleccionador de Costa Rica, el argentino Fernando Batista, anunció este domingo la lista de 30 jugadores convocados que iniciarán la preparación para disputar la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf, informó la Federación Costarricense de Fútbol.

De esta lista, un total de 23 serán elegidos para conformar la nómina definitiva en la fase de grupos del torneo frente a las selecciones de Curazao, Nicaragua y Haití.

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Según informó la Federación en un comunicado de prensa, el grupo iniciará sus entrenamientos este lunes por la tarde y continuará con doble sesión el martes y miércoles, de cara al inicio de la competencia.

La Tricolor se prepara para su debut en una nueva edición de la Liga de Naciones de Concacaf cuando el jueves 24 de setiembre reciba a Curazao en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, en San José.

Posteriormente, enfrentará a Haití el domingo 27 de septiembre, visitará a Nicaragua el jueves 1 de octubre y cerrará la fase de grupos ante los haitianos, como local, el domingo 4 de octubre.

- Porteros: Abraham Madriz (Saprissa),, Bayron Mora (Alajuelense) y Patrick Sequeira (Casa Pia AC POR).

- Defensas: Carlos Barahona (Cartaginés), Darril Araya (Herediano) Francisco Calvo (Club Nacional – URU), Gerald Taylor (Saprissa), Jeyland Mitchell (RC Estrasburgo – FRA), John Paul Ruiz (Alajuelense), Jorkaeff Azofeifa (Saprissa), Yeison Molina (Alajuelense) y Yerlan Sosa (Alajuelense).

- Volantes: Aarón Murillo (Herediano), Andrey Soto (Saprissa), Douglas López (Cartaginés), Gian Mauro Morera (Cartaginés), Luis Flores (Cartaginés), Mathias Elizondo (Saprissa), Orlando Galo (Riga FC – LAT) Sebastián Acuña (Saprissa) y Sebastián Padilla (Saprissa).

- Delanteros: Anthony Hernández (Alajuelense), Carlos Mora (CS Universitatea Craiova – ROU) Claudio Montero (Cartaginés), Gerson Torres (Saprissa), Josimar Alcócer (AC Sparta Praga, CZE), Kenyel Michel (Alajuelense), Doryan Rodríguez (Puntarenas), Josimar Méndez (Sporting) y Orlando Sinclair (Saprissa). EFE