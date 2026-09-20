Agencias

Irán afirma que ha comunicado sus condiciones para poner fin a la guerra a EE.UU.

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Teherán, 20 sep (EFE).- El presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este domingo que la República Islámica está intercambiando mensajes con Estados Unidos a través de mediadores en los que le ha transmitido sus condiciones para poner fin a la guerra.

“Se han intercambiado mensajes en los que se han aclarado nuestras condiciones de manera explicita a la otra parte a través de intermediarios”, dijo Qalibaf en un discurso en una sesión telemática del Parlamento, informó la agencia ISNA.

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El político que lidera el equipo negociador con Estados Unidos insistió en que hasta que no se cumplan las condiciones de Teherán “no habrá posibilidad de volver al estado anterior de las negociaciones ni de reabrir el estrecho de Ormuz”. EFE

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