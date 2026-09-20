Venezuela firma un memorando de entendimiento con filial de TotalEnergies para cooperación

Guardar

Caracas, 19 sep (EFE).- La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) firmó este sábado un memorando de entendimiento con TotalEnergies E&P New Ventures, filial del gigante francés TotalEnergies, para una "cooperación estratégica en materia de hidrocarburos", según la cadena de televisión pública del país suramericano.

El documento lo firmaron en Caracas el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, y el vicepresidente senior de las Américas de TotalEnergies, Javier Rielo, según imágenes transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), sin que se dieran detalles del acuerdo.

PUBLICIDAD

El acto estuvo encabezado por la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno en Caracas, donde este sábado la líder chavista también recibió al mandatario de Paraguay, Santiago Peña.

Además, en la ceremonia se encontraban la ministra venezolana de Hidrocarburos, Paula Henao, y otros directivo de TotalEnergies.

El pasado abril, la petrolera francesa dijo que estaba "a punto de firmar algunos contratos comerciales con Venezuela" luego de haber "avanzado en las negociaciones".

Según dijo entonces el director financiero de TotalEnergies, Jean-Pierre Sbraire, la compañía estaba desarrollando un "esquema de comercialización" en torno a los flujos desde Venezuela hacia la costa del golfo de México, al sur de Estados Unidos.

"Parte" del crudo pesado que la petrolera compre de PDVSA, señaló Sbraire, iría a su refinería de Port Arthur, a las afueras de Houston, con capacidad para procesar unos 238.000 barriles diarios.

Desde enero pasado, cuando Estados Unidos depuso y capturó al presidente Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela se ha abierto a la inversión extranjera en sectores estratégicos como el petrolero, el minero y el eléctrico, en medio de una estrecha colaboración con Washington.

PUBLICIDAD

El mismo enero, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó una reforma de la ley de hidrocarburos para incentivar la inversión extranjera, lo que analistas interpretaron como el desmantelamiento del legado de Hugo Chávez (1999-2013).

Venezuela extrajo en agosto un promedio de 1.201.000 barriles por día (bpd), el 29,9 % más respecto a los 924.000 de enero.

El Gobierno insiste en que se ha firmado medio centenar de acuerdos en petróleo y gas.

El pasado 28 de agosto, el presidente estadounidense, Donald Trump, y Delcy Rodríguez anunciaron un "histórico" acuerdo para la explotación de una quinta parte de las reservas de crudo de Venezuela a través de una compañía en la que el Pentágono tiene una participación accionaria de un 35 %.

PUBLICIDAD

En 1998, un año antes de que el chavismo llegara al poder, Venezuela producía 3,1 millones de barriles al día. EFE

(Video)