Libertad vence a Emelec y lidera el cuadrangular que da un cupo a la Sudamericana

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Guayaquil (Ecuador), 19 sep (EFE).- Libertad venció este sábado de visitante por 1-2 a Emelec y asumió el liderato del cuadrangular que dará a un equipo de Ecuador una plaza en la Copa Sudamericana de 2027.

Antes, Guayaquil City y Leones del Norte igualaron en la primera fecha.

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Libertad se impuso de remontada con goles de Jostin Bravo y Brayan Caicedo. Emelec se adelantÓ con un tanto del juvenil David Saya.

Con esta victoria, Libertad sumó 44 puntos y quedó como líder del cuadrangular final.

Emelec, que ocupa en el último puesto del cuadrangular con 39 puntos, terminó el encuentro con diez jugadores por la expulsión del argentino Aníbal Leguizamón en los últimos siete minutos.

En el otro partido de la jornada, Guayaquil City y Leones del Norte empataron 1-1, resultado que dejó a ambos equipos con 40 puntos, cuatro menos que Libertad.

El argentino Mauro Luque adelantó al conjunto visitante y su compatriota Diego Dorregaray empató en los minutos finales.

Este domingo se enfrentarán Técnico Universitario y Delfín, así como Deportivo Cuenca y Mushuc Runa por el hexagonal del descenso.

Liga de Quito y Universidad Católica se enfrentarán en el hexagonal que definirá cupos para los torneos internacionales de 2027. EFE