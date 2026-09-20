Un palestino dispara contra israelíes cerca de un asentamiento en Cisjordania

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Jerusalén, 20 sep (EFE).- Un atacante palestino disparó este domingo contra un grupo de israelíes cerca del asentamiento de Nova Tzuf, en el centro de Cisjordania ocupada, dejando al menos un herido en estado grave pocas horas antes del comienzo de la festividad judía de Yom Kipur, informó el Ejército israelí.

"Tras recibirse un informe sobre un ataque con disparos en la zona de Neve Tzuf, numerosos soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) fueron desplegados en el área e iniciaron la persecución del terrorista", afirma un comunicado castrense.

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El servicio israelí de emergencias Magen David Adom informó de que sus equipos están prestando los primeros auxilios a un hombre de unos 30 años, en estado inconsciente y con heridas graves.

Según reportan medios locales, los disparos se produjeron desde un vehículo en marcha cerca de una poza de la zona donde se encontraban varios bañistas israelíes, pocas horas antes del comienzo del día más sagrado del calendario judío, el Yom Kipur (Día de la Expiación).

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Durante la festividad, que dura unas 25 horas, los judíos observantes se abstienen de comer y beber, así como de realizar diversas actividades, y la vida pública queda prácticamente paralizada en Israel. EFE