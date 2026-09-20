Richard Carapaz no participará en el Mundial por "complicaciones de salud"

Guardar

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz no participará en los Campeonatos del Mundo de ciclismo en ruta, que comienzan este domingo en Montreal (Canadá), debido a "complicaciones de salud", todo con el fin de "evitar riesgos mayores" en su carrera deportiva.

"A través de este mensaje deseo informarles que, debido a complicaciones de salud, no podré formar parte de la delegación ecuatoriana que participará en el próximo Campeonato Mundial de Ciclismo. Esta decisión ya ha sido comunicada formalmente por correo electrónico a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo", señaló en un comunicado publicado en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Carapaz, cuarto en La Vuelta 2026, explicó que la decisión viene motivada por recomendación de los médicos. "Como atleta de alto rendimiento, mi deseo siempre ha sido dar lo mejor de mí y representar con orgullo los colores de Ecuador. Sin embargo, tras una evaluación detallada y siguiendo las estrictas recomendaciones médicas y la decisión conjunta con mi equipo de rendimiento, se determinado que lo más responsable es priorizar mi salud y enfocarme en una pronta recuperación para evitar riesgos mayores en mi carrera", subrayó.

"Agradezco a la Federación por la convocatoria, a mi equipo técnico y a toda la afición por su comprensión y respaldo en este momento. Deseo el mayor de los éxitos a toda la delegación tricolor que nos representará en esta competencia. Continuaré con mi tratamiento para regresar lo antes posible a los entrenamientos. Gracias por sus muestras de afecto y por estar siempre presentes", concluyó.

PUBLICIDAD