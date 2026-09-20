Serie Previa por las elecciones legislativas en Marruecos

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Madrid, 20 sep (EFE).- Con motivo de las elecciones legislativas en Marruecos del próximo 23 de septiembre la Agencia EFE enviará el lunes una serie previa con la guía MARRUECOS ELECCIONES.

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Lunes 21

Rabat - Marruecos llega a las legislativas del miércoles con una economía en crecimiento, grandes proyectos de infraestructuras y una diplomacia en expansión pero también con un reto pendiente: crear empleo y oportunidades, especialmente para los jóvenes.

Rabat - Marruecos celebra el miércoles unas elecciones legislativas de las que saldrá el nuevo Gobierno y los 395 diputados de su Parlamento por un periodo de cinco años. Una cita marcada por el desencanto y el fantasma de la abstención.

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Rabat - Las legislativas marroquíes se celebran casi dos meses después del cruce masivo de migrantes hacia Ceuta, con Rabat rechazando que se le atribuya la responsabilidad de la crisis migratoria y abordando la cuestión con la máxima cautela.

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