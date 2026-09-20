Toni Bou y sus 40 Mundiales: "Sentí mucho alivio, es difícil conseguir algo más"

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El piloto de trial catalán Toni Bou, del equipo Repsol Honda HRC, sintió "mucho alivio" al conquistar el título del Campeonato del Mundo de TrialGP por vigésima vez, alcanzando así las 40 coronas mundialistas, sumando sus 20 entorchados al aire libre con otros 20 'indoor', por lo que considera que "es difícil conseguir algo más".

"Ganar el 40 me podría haber obsesionado más sin la lesión, pero las lesiones te despistan mucho, te hacen estar centrado en recuperar. Me sabía como muy mal que justo me hubiera lesionado este último año y que se me pudiera escapar por eso. Los tres primeros meses pensaba bastante que me iba a operar, pero poco a poco vi que no", relató en una entrevista a Europa Press con motivo de ese 40º título mundial.

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El de Piera, que el 17 de octubre cumple 40 años, compite con una lesión en el hombro derecho, después de la rotura del tendón subescapular en 2016 y el rotador en 2025, por lo que los últimos tres meses de competición fueron duros. "Es una lesión muy complicada y tampoco tengo 100% seguro que abrir sea la solución de quedar perfecto", dijo sobre una posible operación.

"Así que gasté la oportunidad de ir tirando. Y a partir del tercer mes me cambió un poco esa mentalidad y empecé a disfrutar un poco más encima de la moto y a pensar más en el 40 y en una estrategia para no hacerme daño. Me veía ya más competitivo y con opciones de conseguirlo y quizá el estar de esta manera no me ha permitido centrarme tanto en el número y en no perder el récord", relató.

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Pero el hombro le "ha molestado mucho", con "mucho dolor". "Tengo muy claro lo que puedo y lo que no puedo hacer, y entonces me hago daño en momentos puntuales. Eso me ha mantenido vivo, divirtiéndome. Pero el trial tiene mucha movilidad, te revuelcas con el cuerpo, te revuelves, te quedas colgado. Y me siento muy orgulloso, he trabajado como nunca, ni como la otra vez que me rompí las vértebras. Esta vez ha sido la mayor recuperación que he tenido y el cambio más bestia que he dado, porque sacaba resultados pero estaba con muchas dudas de si operarme o no operarme", agregó.

"Estoy a un 70% y la operación sería llegar para estar a un 75%-80%. Hay que valorar muy bien qué pasa con la posición encima de la moto, porque los médicos no acaban de entender por qué voy tan cómodo con esa posición. Entonces es muy importante que cuando metan los clavos, cuando cojan el tendón, lo ponen en el hueso con los tornillos, todo, que no pase nada. Porque si encima de la moto me molesta, se habría acabado", advirtió.

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Y es que es en la adversidad donde sale la mejor versión de Toni Bou. "Hasta ahora, seguro que sí, porque no he estado físicamente como ha tocado, pero los resultados y los números, es de los mejores años", aplaudió. "Y sorprende con la lesión, con casi 40 años, pero los deportistas vivimos al límite", dijo, antes de poner de ejemplo a su amigo Marc Márquez.

"Su hombro no estaba bien tampoco y arrasó. Está un poco peor, y ese poco peor ya es que vive al límite, pero estoy convencido que el año pasado él ya se veía al límite, pero sabía sacar el rendimiento", sostuvo sobre el de Cervera.

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El domingo 6 de septiembre Bou logró esta hazaña del Mundial número 40 en Zelhem (Países Bajos) y fue una liberación. "Creo que lo he llevado muy bien y la presión ha sido mucho menor a lo que estaba acostumbrado. La edad pesa para todo y la experiencia también, pero mucha sensación de alivio de haberlo conseguido y también la sensación de quizá haber conseguido ya lo más grande que podía conseguir en lo que se refiere a números, es difícil conseguir algo más", confesó, consciente de la gesta.

"Tarde o temprano esto se va. Todo se acaba, por desgracia, y yo estoy alargando ya hace muchos años. He ganado más de lo que yo podía imaginarme, lo digo sinceramente. Entonces, disfruto cada momento, si llega un momento que no tengo la motivación, no tengo la necesidad de correr, así que lo dejaría, pero por el momento me gusta lo que hago, me llena el día a día y me lo paso bien", prosiguió el de Piera.

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Y lo ha hecho con una superioridad aplastante sobre sus rivales. "Es curioso, porque el nivel es altísimo, pero sí que es verdad que si miras los números de este año de las carreras, los números siempre mandan, han sido un poco exagerados, porque el nivel está mucho más igualado, quizás más igualado que con otros rivales que he tenido", admitió el piloto.

"Las cosas han salido de una manera muy buena y para mí es una motivación verles tan fuertes y prepararme para lo peor, que te puedan quitar el campeonato o ganar. Así mantengo la motivación, pero es verdad que cuando te aprietan mucho más, a lo mejor puedes sacar también alguna cosa más", valoró Bou.

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Una vez logrado ese ansiado número 40, el catalán sigue teniendo presentes "los sueños" de ese niño que quería dedicarse a su pasión, "más que ser campeón del mundo". "Ver que lo he conseguido y que he batido todos los récords es algo que me llena de orgullo", remarcó.

Y su visión del éxito es simple. "Si te soy sincero, yo siempre he sido muy plano con esto y creo que es lo que me ha llevado a poder correr 20 años. No he corrido nunca por dinero, dinero sí para vivir, pero sí que he disfrutado mucho de lo que hago en mi día a día y eso no ha cambiado. Sigo teniendo esa mentalidad, es una de las claves de mi carrera", reveló.

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"Una de las cosas que quiero hacer es ganar visibilidad, sobre todo por mí, por el personaje, por el piloto que he sido y más por este deporte. Creo que este deporte se merece más. Y es algo que me motiva, y creo que ahora, después del 40, es el momento. Si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Me motiva mucho, y siento que haber conseguido este título me abre un poco en este camino", comentó sobre sus nuevos retos.

Porque tiene claro cuál es su deseo con el trial de aquí a una década. "Es triste lo que voy a decir, pero me gustaría que se pudiera practicar. Eso es lo que más me gustaría. Más que reglamentos, más que nada, me encantaría que esto se pudiera practicar ordenadamente. Todos los que practicamos este deporte amamos la montaña, el monte, y lo que queremos es poderlo practicar y que tú vayas a comprar las motos a la tienda y que tengas las facilidades para poder practicarlo", zanjó.

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