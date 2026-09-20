Temas del dia de EFE Internacional del domingo, 20 de septiembre (12:00 GMT)

Guardar

DESTACADOS

EEUU CHINA

PUBLICIDAD

Nueva York.- El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, tienen previsto reunirse en Nueva York para abordar asuntos económicos, incluyendo la posible extensión de la tregua comercial firmada el año pasado, antes de la cumbre que mantendrán en Washington la semana próxima los líderes de ambas potencias.

(Texto) (Foto)

IRÁN GUERRA

Teherán-El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, visita Teherán, mientras la República Islámica asegura que espera una respuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, a las condiciones que estableció para poner fin a la guerra.

(Texto)

MÉXICO VIOLENCIA

Ciudad de México - La atención internacional generada por el feminicidio de Claudia Tacoronte ha puesto un foco inusual sobr e la violencia contra las mujeres en México, una realidad que precede al crimen de la estudiante española y que muchas veces permanece fuera de la conversación pública.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto)

RUSIA ELECCIONES

Moscú - Rusia celebra la tercera y última jornada de las elecciones legislativas en las que el partido del Kremlin busca revalidar la mayoría pese a que dos tercios de los rusos desean el fin de la guerra.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

OIT ELECCIÓN

Ginebra - El director general de la Organización del Trabajo (OIT), Gilbert Houngbo, de Togo, expone en una entrevista con EFE sus prioridades para superar la crisis financier que sufre la centenaria institución, que aspira a liderar en un segundo mandato, frente a las candidaturas de la ministra española de Trabajo, Yolanda Díaz, y del exministro peruano de Exteriores, Jorge Gonzále-Olaechea.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Video)

ADEMÁS

BRASIL ELECCIONES | Brasilia - Hasta 1996 eran tantas las formas de fraude electoral en Brasil que cada una era conocida por un apodo: la “hormiguita” se refería a electores pagados para depositar en la urna papeletas previamente rellenadas; la “mano mágica” y el “pico de pluma” dependían de la habilidad de fiscales malintencionados; y la “urna embarazada” ya llegaba rellena de "votos". Por Alex Mirkhan (Texto) (Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

ALEMANIA ELECCIONES | Berlín/Schwerin - Los estados federados de Berlín y de de Mecklemburgo-Antepomerania celebran elecciones regionales con toda la atención puesta en el avance que vaya a registrar la ultraderecha. (Texto)

FESTIVAL TORONTO | Toronto - El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) anuncia los premios de su 51 edición, incluidos el Platform Prize y los People's Choice Awards, que es interpretado por muchos como un barómetro de los Óscar, en una ceremonia en el TIFF Lightbox. (Texto)

PUBLICIDAD

NUESTROS TEMAS

CUBA EMPRENDEDORES | La Habana.- La Caliente, un 'reality show' de cocina cubano estrenado esta semana en Youtube, busca demostrar que en la isla se puede hacer más con menos a pesar de la escasez y educar a una nueva generación de chefs, dentro de un proyecto que quiere devolver el lustre al céntrico barrio capitalino del Vedado. (Texto) (Foto) (Video)

PUBLICIDAD

RD CONGO ÉBOLA | Kinsasa.- "Debemos esperar al menos tres o cuatro meses antes de hablar del fin de esta decimoséptima epidemia", advierte en una entrevista con EFE el profesor Jean-Jacques Muyembe, uno de los codescubridores del virus del Ébola, sobre el grave brote que actualmente azota a la República Democrática del Congo (RDC). (Texto) (Foto)

R.UNIDO WHISKY | Glasgow (Escocia) .- Nadie duda que el whisky por excelencia es el escocés, y hasta puede considerarse el irlandés; por ello, la concesión del Gobierno británico de una etiqueta protegida de "whisky inglés" ha puesto en pie de guerra a la industria escocesa del ramo. (Texto) (Foto)

PUBLICIDAD

AGENDA INFORMATIVA

América

Los Ángeles (EE.UU.).- EEUU EL NIÑO.- El fenómeno El Niño amenaza con llevar a California a un invierno de intensas lluvias mientras deja atrás uno de los veranos más calurosos de su historia, ante la posibilidad de que alcance una intensidad histórica y aumenten las precipitaciones tanto en el norte como en el sur, según expertos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés). (Texto)

PUBLICIDAD

Ciudad de México - MÉXICO MEDIOAMBIENTE - Cuando el activista mexicano José Varela soñaba, a los 13 años, con tocar las nubes desde la cima del volcán Tetlalmanche, el más alto de la Sierra de Santa Catarina, jamás pensó que aquel deseo sería el inicio de la proeza de su vida: salvar esta área natural protegida, amenazada por la explotación minera y la invasión predial. (Texto) (Foto) (Video)

14:00 GMT.- Ciudad de Panamá.- CENTROAMÉRICA EL NIÑO.- La consolidación del fenómeno climático El Niño ha sumido al Corredor Seco centroamericano en una de las emergencias hídricas y agropecuarias más graves de los últimos años. El impacto combinado de la aridez, el aumento de las temperaturas y el déficit de precipitaciones amenaza la seguridad alimentaria de millones de personas y altera actividades económicas claves en la región.​ (Texto) (Foto)

Europa

Londres.- R.UNIDO MODA.- La firma de moda británica Alexander McQueen presenta su colección de primavera-verano 2027 en su esperado regreso a la Semana de la Moda de Londres tras veinticinco años de ausencia en los que desfiló en las pasarelas de París.

Bruselas.- BÉLGICA MOVILIDAD.- Más de 70 municipios belgas participan este domingo en el día anual sin coches durante el cual el transporte público será gratuito y tanto ciclistas como peatones podrán circular libremente por los túneles y carreteras de Bruselas. Además, el centro de la capital se llenará de ferias, mercadillos y conciertos en las calles. (Texto)

Schwerin.- ALEMANIA ELECCIONES MECKLEMBURGO-ANTEPOMERANIA.- El estado federado de Mecklemburgo-Antepomerania, en el noreste de Alemania, celebra elecciones regionales en las que la ultraderecha lidera los sondeos por delante de los socialdemócratas y en las que los conservadores podrían cosechar su peor resultado en unas elecciones regionales desde la fundación de la República Federal de Alemania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

07:00 GMT.- Moscú.- RUSIA ELECCIONES.- Rusia celebra la tercera y última jornada de las elecciones legislativas en las que el partido del Kremlin busca revalidar la mayoría pese a que dos tercios de los rusos desean el fin de la guerra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00 GMT.- Glasgow.- R.UNIDO WHISKY.- Nadie duda que el whisky por excelencia es el escocés, y hasta puede considerarse el irlandés; por ello, la concesión del Gobierno británico de una etiqueta protegida de "whisky inglés" ha puesto en pie de guerra a la industria escocesa del ramo. (Texto) (Foto)

12:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES BERLIN.- Berlín celebra elecciones regionales al Parlamento del estado federado de Berlín, en las que los conservadores y la izquierda se disputan la victoria, pero en las que la ultraderecha puede duplicar su resultado de 2023. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:30 GMT.- La Ferté-Vidame.- JUAN CARLOS I.- El rey emérito Juan Carlos I recibe el Premio Saint-Simon por sus memorias 'Reconciliación', cinco meses después de recibir el Premio Especial del Jurado del Libro Político en la Asamblea Nacional.

Oriente Medio y África

Kinsasa.- RD CONGO ÉBOLA.- "Debemos esperar al menos tres o cuatro meses antes de hablar del fin de esta decimoséptima epidemia", advierte en una entrevista con EFE el profesor Jean-Jacques Muyembe, uno de los codescubridores del virus del Ébola, sobre el grave brote que actualmente azota a la República Democrática del Congo (RDC). (Texto) (Foto)

Tánger.- MARRUECOS JAZZ.- Celebración del festival Tanjazz al que asistirá el duo mexicano Rodrigo y Gabriela y el cantaor de flamenco español Diego el Cigala.

Asia

Shanghái.- CHINA CINE.- El actor Johnny Depp inaugura en Shanghái su exposición 'A Bunch of Stuff', con más de 60 obras originales -entre ellos pinturas, dibujos u objetos personales procedentes de sus casas y estudios-, tras pasar por Nueva York y Tokio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pattaya.- TAILANDIA LGTBI.- El concurso de belleza Miss International Queen, el mayor certamen mundial para mujeres transgénero, celebra su vigésima edición en búsqueda de una nueva reina.

Redacción EFE Internacional (34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados. Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245