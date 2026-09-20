Rusia dice que ley de sanciones de EE.UU no tendrá impacto positivo para negociaciones

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Moscú, 20 sep (EFE).- La ratificación de la ley estadounidense que amplía las sanciones contra Rusia y permite imponer aranceles de hasta el 100 % a países que compren energía rusa "no puede tener un impacto positivo" sobre las negociaciones entre Moscú y Washington, así como las perspectivas de una solución pacífica en Ucrania, afirmó el Kremlin.

"Esto definitivamente no puede tener un impacto positivo", afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en declaraciones recogidas por la agencia RIA Nóvosti.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó el viernes una ley aprobada por el Congreso que amplía las sanciones contra Rusia e Irán y permite imponer aranceles de hasta el 100 % a países que compren energía rusa.

El proyecto, denominado Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán de 2026, contempla sanciones contra funcionarios, bancos y sectores estratégicos de la economía rusa, además de medidas contra la denominada "flota en la sombra" de petroleros utilizada para sortear las restricciones occidentales.

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La ley, impulsada por el fallecido senador Graham, no establece automáticamente los aranceles pero faculta al Ejecutivo para aplicarlos a compradores de petróleo y gas rusos, una medida que afectaría especialmente a países como China e India.

La iniciativa permite también sancionar a entidades financieras y otros actores que ayuden a Rusia a evadir las restricciones estadounidenses, además de extender determinadas sanciones financieras contra Irán. EFE