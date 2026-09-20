Abren los colegios electorales en Berlín para las elecciones regionales

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Berlín, 20 sep (EFE).- Los colegios electorales en Berlín abrieron este domingo a las 6.00 GMT para unos comicios regionales en los que se deberá elegir el parlamento regional que, a su vez, nombrará a un nuevo alcalde gobernador para suceder al cristianodemócrata Kai Wegner.

Las encuestas pronostican un reñido duelo por el primer lugar entre La Izquierda, liderada por Elif Eralp, y la Unión Cristianodemócrata (CDU) con Stefan Evers como cabeza de lista.

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No obstante, los sondeos indican que el ganador tendrá que buscar al menos dos socios de coalición que pueden ser Los Verdes y el Partido Socialdemócrata (SPD).

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) puede duplicar el resultado electoral que consiguió en la anterior cita con las urnas, en 2021, pero no tiene opciones de formar Gobierno.

La última encuesta publicada, realizada por el instituto demoscópico INSA, le da a La Izquierda un 21 %, a la CDU un 20 %, a la AfD un 18 % y a Los Verdes un 15 %.

Cerca de 2,5 millones de berlineses pueden votar en las regionales y por primera vez las personas entre los 16 y los 18 años tendrán derecho a voto.

Paralelamente, se celebran también elecciones municipales en las que también tienen derecho a votos ciudadanos de otros países de la Unión Europea (UE).EFE

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