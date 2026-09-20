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Pionyang lanza un segundo misil balístico hacia el mar de Japón en la misma jornada

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(Actualiza con más detalles del lanzamiento)

Seúl, 20 sep (EFE).- Corea del Norte lanzó este domingo un segundo misil balístico de corto alcance hacia el mar de Japón, apenas tres horas después del primero, y tras criticar en la víspera una resolución del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que insta a Pionyang a la desnuclearización.

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El Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano informó de que el lanzamiento fue realizado alrededor de las 17:50 hora local (08:50 GMT), desde la zona oriental de Wonsan. El JCS indicó que el proyectil fue lanzado con dirección mar de Japón, conocido como mar del Este en las dos Coreas y que voló más de 600 kilómetros.

Por su parte, el Ministerio de Defensa japonés señaló que Corea del Norte había lanzado un objeto que podría ser un misil balístico y posteriormente indicó que el objeto aparentemente ya había caído.

El JCS había reportado unas tres horas antes el lanzamiento de un misil balístico norcoreano de corto alcance, realizado desde la misma zona e indicó que el proyectil voló aproximadamente 450 kilómetros.

Los lanzamientos se producen después de que Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, rechazara este sábado una resolución del OIEA que reclama a Corea del Norte el abandono de sus armas y programas nucleares

Pionyang ya había disparado el sábado de la semana pasada múltiples misiles balísticos de corto alcance desde Wonsan hacia el mar de Japón, un día después de que Corea del Sur, Estados Unidos y Japón concluyeran los ejercicios trilaterales 'Freedom Edge'. EFE

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