Mourinho: “El Atlético y el CTA tienen que estar felices; ha sido todo muy extraño”

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Madrid, 20 sep (EFE).- El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, denunció que, en su opinión, todo lo que rodeó al arbitraje del derbi -que perdió su equipo 2-1 ante el Atlético de Madrid- fue “muy extraño”, en la rueda de prensa posterior al partido; en la que mostró un papel con dos imágenes en las que pidió dos tarjetas rojas por las entradas de Cuti Romero a Jude Bellingham y de Kang-in Lee a Fede Valverde.

“Podríamos ahorrarnos la conferencia. La historia del partido está aquí -muestra un papel con dos imágenes de las entradas de Romero a Bellingham y de Kang-in a Valverde-. Son dos tarjetas rojas claras. Con las dificultades que tuvimos nosotros once contra diez podemos imaginar lo que hubieran sido 50 minutos de once nosotros contra nueve de ellos. Me tengo que limitar a abrazar a mis jugadores, que han dado todo y han hecho un primer tiempo de gran clase y personalidad, trabajando para ganar en el segundo tiempo”, indicó el técnico luso nada más arrancar su comparecencia ante los medios.

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