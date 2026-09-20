Agencias

Ministerio de Defensa acusa a Kiev de intentar frustrar comicios rusos con ataque masivo

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Moscú, 20 sep (EFE).- El Ministerio de Defensa de Rusia acusó este domingo a Ucrania de intentar frustrar la celebración de las elecciones legislativas en Rusia con un ataque masivo con drones y misiles Flamingo contra el territorio de este país.

"Con el fin de frustrar la expresión democrática de la voluntad de los ciudadanos de la Federación Rusa en las elecciones a la Duma Estatal (cámara baja del Parlamento), el régimen de Kiev intentó un ataque masivo contra el territorio de Rusia los días 19 y 20 de septiembre de este año utilizando drones y misiles de crucero Flamingo", señala la nota castrense. EFE

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