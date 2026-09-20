Louzán anuncia que el España-México de selecciones sub-20 no se jugará en Ceuta

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Málaga, 20 sep (EFE).- El partido amistoso entre las selecciones sub-20 de España y México del 30 de septiembre no se jugará finalmente en Ceuta, como estaba previsto, porque "lo desaconseja" la Policía Nacional debido a la situación que vive esta ciudad autónoma por la crisis migratoria, anunció este domingo el presidente de la RFEF, Rafael Louzán.

El dirigente federativo manifestó en Málaga que "probablemente" se disputará en Madrid e informó de que esta decisión de reubicar el partido previsto en Ceuta va en línea con lo indicado por la Policía, que remitió el viernes un informe a la Real Federación Española de Fútbol en el que lo “desaconsejaba” por la “situación excepcional que atraviesa la ciudad" debido a "la presión migratoria existente”.

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